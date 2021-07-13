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LINE App更新6大功能 優化貼圖自動推薦介面

中央社 / 台北13日電
圖擷自LINE官方部落格
圖擷自LINE官方部落格

通訊軟體LINE今天宣布推出11.11.0更新，共有6項新功能與優化，其中iOS與Android雙平台都可使用的3項新功能為貼圖自動推薦介面優化、聊天室表情符號設計更動、LINE購物直播支援留言購買+1功能。

LINE 11.11.0另有3項iOS限定新功能，包括位置資訊介面優化、LINE社群新增資料刪除介面、分享路徑支援LINE社群聊天室。

LINE今天在官方部落格發文介紹6大新功能。首先，iOS和Android雙平台用戶如果有開啟「預覽貼圖」和「顯示建議貼圖」功能，會發現更新到11.11.0後，建議和預覽貼圖的底色變得比較飽和，更容易瀏覽這些貼圖。

其次，在LINE社群的聊天室原本就可以針對特定對話框、圖片、影片回覆表情符號，iOS和Android用戶更新到11.11.0後，表情符號設計會有些許不同。

第三，iOS和Android用戶更新到LINE 11.11.0之後，在LINE購物直播中若看到想要購買的商品，只要在留言區依照直播主的指示打上+1，系統會自動將商品加進購物車，直播結束後可以直接到購物車結帳。這項功能將在第一階段開放部分LINE官方帳號使用。

iOS用戶還可使用另外3項新功能。例如在聊天室中有時會使用「位置資訊」，分享現在的位置給朋友或家人；這次更新後，點進地圖可以在右上角找到「分享」按鍵，更快速分享位置資訊。為了讓用戶能更方便查看正確地址，地址的顯示也增加為最多2列，並優化搜尋地址的介面。

第二項iOS限定功能是可以針對單一的LINE社群，選擇刪除特定時間裡社群內的照片、語音訊息和檔案。只要進入LINE社群聊天室點選右上角選單，就可以從「其他設定」的「刪除資料」選擇想刪除的項目。

此外，如果是iOS 13以上作業系統的用戶，平時在選擇分享訊息的對象時，已可以直接選擇分享給最近在LINE使用過的聊天室。更新到LINE 11.11.0後，也可以選擇分享至最近使用的LINE社群。

LINE iOS

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