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除了兩款螢幕可凹折手機 Galaxy S21 FE也可能在8月的Unpacked亮相

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

先前已經有消息指稱三星計畫在8月11日舉辦下半年的Unpacked發表活動，預計揭曉Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，以及包含Galaxy Watch 4系列智慧手錶與Galaxy Buds 2真無線耳機等新品，而中國工信部文件更顯示預計在中國地區銷售的Galaxy Z Fold 3，型號將是SM-F9260，而Galaxy Z Flip 3的型號則是SM-F7110。

而相關消息指出，先前有不少傳聞的Galaxy S21 FE，有可能也會在接下來的Unpacked發表活動上亮相，但受到疫情造成關鍵元件供貨影響，可能僅在美國、歐洲及中國等市場銷售。

目前來看，三星將在Galaxy Z Fold 3搭載螢幕下視訊鏡頭設計，機身設計則延續Galaxy Z Fold 2採左右折合，並且配置6.23吋外螢幕與7.55吋主螢幕，電池則採2155mAh+2345mAh，總計為4500mAh的電池電量，處理器則採Qualcomm Snapdragon 888，同時配置12GB記憶體，內部螢幕則支援S Pen手寫筆書寫輸入，但並未像Galaxy Note系列在機身提供可收納S Pen的筆槽設計。

預計與Galaxy Z Fold 3一同揭曉的Galaxy Z Flip 3，同樣會延續Galaxy Z Flip 2機身設計，並且將加入撞色外型設計，一樣採用Snapdragon 888處理器、6.7吋直向凹折設計螢幕，以及外側1.9吋外部螢幕，同時也會採用螢幕下視訊鏡頭設計，但記憶體則配置8GB規格。

至於Galaxy S21 FE則採用6.4吋螢幕、型號則是SM-G9900，處理器一樣採Snapdragon 888設計，但部分地區則可能採用三星Exynos 2100處理器。

Galaxy Watch 4系列則會推出標準款與Classic款式，兩者均採用與Google合作的新版Wear OS作業系統，並且維持採用三星OneUI操作介面，預計同步推出的真無線耳機Galaxy Buds 2則區分三種配色，一樣延續珠寶盒概念設計，並且搭載主動降噪功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Galaxy S21 可凹折手機

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