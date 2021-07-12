iPhone13即將上市 果粉只求「這功能」回歸：不然不換

蘋果預計在今年9月推出iPhone 13系列手機，而目前距離上市時間只剩2個多月，在網路上已經傳出不少此系列的規格及外觀照。對此，便有一網友疑惑的在網上提問「現在還會買最新iPhone嗎」，想藉此了解其他網友對新iPhone的期待度。

原PO在PTT WomenTalk板上發文表示，現在的iPhone感覺新款越出越快，但仍舊有不少人還拿著舊機如iPhone7、8等，這就讓他好奇詢問「現在還會買最新愛瘋嗎？」

此文一出，就引來不少網友分享自身看法，「不會，差異不大！」、「用到壞才換，盤子才一直換」、「根本不想買iPhone，好幾年沒創新了」、「不會，已經沒新鮮感了」、「我十一買沒半年換十二，除了比較小台之外用起來沒啥差」、「哀鳳7再戰十年，希望能支援那麼久」。

但更多網友是希望蘋果能讓「Touch ID」功能回歸，「還我Touch ID，否則管你再出幾代都不買」、「給我Touch ID，不然不換」、「目前不會，疫情期間Face ID實在太難用，只要還要戴口罩出門，指紋解鎖仍是不可或缺」、「6s等螢幕下指紋解鎖、希望今年新機有這個功能」、「這次不會換，有指紋（解鎖）才會換」。