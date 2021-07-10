OPPO也計畫推出電競手機 採全尺寸螢幕設計、搭載3.5mm耳機孔

在市場有諸多手機業者進軍遊戲手機市場後，OPPO顯然也準備推出旗下遊戲手機產品。

依照91Mobiles網站在歐盟知識財產局發現文件，顯示OPPO接下來可能推出一款遊戲手機，並且採用電競外觀設計，而背後還具備一個偌大的「O」字設計，暫時還無法確認是否為RGB燈組，或是其他用途。

而正面螢幕採全尺寸設計，並未看見瀏海或額外開孔設計，但也無法確認是否採用升降式視訊鏡頭，或是更極端地捨棄使用視訊鏡頭，背面主相機鏡頭配置則與目前的Reno系列相仿，採四鏡頭組合的主相機配置。

至於機身框體是否比照華碩、聯想採用超音波虛擬按鍵設計，目前也無法確認，但可以確認手機將搭載3.5mm耳機孔，方便使用者配戴耳機由玩遊戲。

OPPO方面尚未透露此款手機消息，但預期將在遊戲手機市場與華碩、聯想、小米等業者抗衡。

▲(圖／擷自91Mobiles網站)

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