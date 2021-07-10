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一加國際銷版手機搭載的OxygenOS 未來也會整合ColorOS相關設計
隨著確定一加 (OnePlus)成為OPPO旗下獨立營運品牌，而在中國市場銷售的OnePlus 9系列手機所搭載氫OS也確定與ColorOS 11操作介面情況下，一加在稍早對外公告也證實針對海外市場打造的OxygenOS也會整合ColorOS相關設計。
依照一加說明，OxygenOS依然會針對國際市場使用需求打造，同時也證實將使OxygenOS與OPPO系列機種採用的ColorOS編碼內容整合。不過，一加也透露使用者在操作體驗上可能不會感覺明顯差異，因為主要是針對後台系統進行調整。
新版作業系統將會陸續開放既有機種更新，而一加日後推出新機也會直接採用新版作業系統。
從公告消息顯示，OnePlus 8系列以後機種至少會收到3次Android版本升級，以及至少4年的系統安全更新，至於OnePlus Nord CE等機種則至少會收到2次Android版本升級與至少3年的系統安全更新。而定位入門的OnePlus Nord N系列則至少會收到1次Android版本升級，以及至少3年的系統安全更新。
未來一加與OPPO品牌團隊將全面整併，未來將會讓一加成為OPPO旗下獨立品牌運作，同時依然會維持不妥協 (Never Settle)的品牌理念繼續發展，意味將會成為OPPO品牌下鎖定極致效能的產品，而先前宣布與哈蘇的合作預期也會併入OPPO品牌。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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