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iPhone也能量體溫？蘋果正研究透過相機量測溫度 不須任何外接裝置
蘋果可能會在未來打造的iPhone鏡頭內加入可識別被攝目標的溫度，例如被攝對象的體溫，或是物體表面溫度等，而此項功能可能會進一步與健康應用功能整合。
Apple Insider報導指稱，蘋果已經著手研究讓iPhone相機鏡頭可識別被攝目標溫度的功能，讓iPhone可以快速變成一組溫度量測工具，同時無須透過任何外接裝置作為輔助。
同時，蘋果也透過圖示解釋如何將溫度感測元件放置在鏡頭組框架內，並且說明如何藉由溫度感測元件形成熱感應影像，藉此判斷對應溫度。另一方面，蘋果也可能藉由預先建立不同溫度時的熱反應影像，讓系統能作為參考，藉此更快判斷量測溫度結果。
目前還無法確認蘋果是否計畫將此項設計應用在市售款iPhone產品，而蘋果在相關專利內也未實際說明應用範例。
但在目前疫情影響下，或許蘋果將可能透過此項專利技術，讓未來的iPhone可以更快協助使用者透過自拍，或是藉由拍攝他人等方式確認是否有發燒等症狀，並且與健康功能連動數據，確認過去以來的體溫變化是否正常。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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