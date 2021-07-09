Qualcomm攜手華碩打造Snapdragon Insiders手機 配色僅有「午夜藍」

更新：華碩官網確認Snapdragon Insiders手機將以新台幣42990元價格銷售。

今年3月宣布啟用全新線上社群平台Snapdragon Insiders，透過更密集互動方式與粉絲交流，藉此傳達更多Snapdragon處理器特色後，Qualcomm宣布與華碩合作打造搭載Snapdragon 888處理器，並且具備完整Qualcomm技術設計方案的智慧型手機。

如同Google過去與各家業者合作Nexus品牌手機，藉此推廣新版Android作業系統功能特色，Qualcomm此次宣布與華碩合作打造的Snapdragon Insiders手機，則是希望相更多消費者闡述Snapdragon處理器與Qualcomm旗下包含聲音、快充、相機、網路連接技術，以及遊戲使用特性。

目前Snapdragon Insiders手機僅先與華碩合作，並且將以限量形式透過華碩各地區線上商店，以及在地合作通路銷售。

▲透過實際手機闡述Snapdragon處理器與Qualcomm旗下包含聲音、快充、相機、網路連接技術，以及遊戲使用特性

▲強調藉由人工智慧技術，讓手機拍照等功能應用更「聰明」

整個銷售組合將包含一組Snapdragon Insiders手機，以及以紐約精品耳機品牌Master & Dynamic推出的真無線耳機MW08為基礎，採用Qualcomm主動降噪技術、cVc通話降噪技術與QCC5141低功耗藍牙晶片設計的真無線耳機MW08SI。

另外，更包含一組支援Qualcomm QC 5.0快充的65W充電器，以及專用橡膠保護框與1公尺長度設計的USB-C to USB-C連接線。

▲銷售組合中，更包含一組與Master & Dynamic合作，以真無線耳機MW08為基礎打造，並且採用諸多Snapdragon聲音技術的設計，外觀也同樣標示Snapdragon圖示

▲手機與耳機均標示Sanpdragon圖示

▲銷售組合中所有內容物，包含手機、耳機、65W充電器、保護框、USB-C to USB-C連接線

至於建議售價則是1499美元，若扣除Master & Dynamic真無線耳機MW08原本價格為299美元，由華碩製作的Snapdragon Insiders手機售價實際為1200美元以下，配色則僅有午夜藍一款配色。

將在全球地區限量銷售，目前僅與華碩合作、並非計畫自行進軍手機市場

Snapdragon Insiders手機將會在今年8月於台灣、中國、美國、德國、英國、日本、韓國市場銷售，接下來也會在印度市場推出。

至於此次與華碩合作推出Snapdragon Insiders手機，並不代表Qualcomm將自行進軍手機市場，而是希望藉此宣揚Snapdragon處理器特色與使用體驗，並且配合Snapdragon Insiders社群擴大市場影響力。

而除了與華碩合作，未來是否也會比照Google方式與更多業者合作？Qualcomm則未對此作進一步說明，但強調未來會持續強化Snapdragon Insiders手機項目發展，藉此推廣Snapdrgon處理器使用特性與相關技術應用，藉此鞏固消費者購買手機時，直接挑選搭載Snapdragon處理器規格的想法。

▲預計在全球市場特定地區限量銷售

展現Snapdragon處理器所有使用特性與技術應用

以設計來看，第一款由華碩打造的Snapdragon Insiders手機，整體配置顯然是以先前推出的ROG Phone系列為基礎，採用的是Snapdragon 888處理器，配置以康寧Gorilla Vitus強化玻璃覆蓋、支援144Hz畫面更新率、解析度為2448 x 14406.78吋的三星E4等級OLED螢幕，並且採用LPDDR5 16GB記憶體與UFS 3.1規格的512GB儲存容量設計，作業系統則採用Google原生設計的Android 11，機身背面更標上Snapdragon火球圖示，而下方也會印上「Designed by ASUS」字樣，全機重量則為210公克。

▲此次與華碩合作推出Snapdragon Insiders手機

相機功能分別採用2400萬畫素視訊鏡頭，背面則配置採Sony IMX686感光元件、f/1.8光圈設計的6400萬畫素廣角鏡頭，搭配Sony IMX363感光元件、f/2.2光圈的1200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素、支援3倍光學變焦與最高12倍數位變焦的長焦鏡頭。

▲主相機幾乎也是採用華碩定番鏡頭組合配置，但仍有些細節上不同

連網功能部分，由華碩打造的Snapdragon Insiders手機同樣搭載Snapdragon X60 5G連網晶片，支援全球所有電信業者對應使用6GHz以下頻段與毫米波連接規格，對應5G+5G雙卡雙待，本身也支援Wi-Fi 6與Wi-Fi 6E無線網路連接規格，同時也成為第一款支援Snapdragon Sound技術的手機產品。

此外，電池電量為4000mAh，充電部分則採用QC 5.0快充設計，搭配同為QC 5.0快充技術設計的65W充電器，即可在30分鐘內充入70%電量，並且可在52分鐘內將手機電量充滿。

▲此次採用主要規格設計，強調同時對應全球電信業者採用6GHz以下頻段，以及毫米波連接頻段的規格

至於手機上搭載的第二代3D超聲波指紋辨識技術 (3D Sonic Sensor)並非配置在螢幕下方，而是放在機身背面的指紋辨識區塊下方。依照Qualcomm方面解釋，主要受到此款Snapdragon Insiders手機採用的OLED面板設計限制，因此僅能放在機身背面，但如果OEM業者採用軟性OLED面板製作螢幕的話，即可作為螢幕下指紋辨識解決方案使用。

其他部分，Qualcomm希望透過此款Snapdragon Insiders手機詮釋Snapdragon處理器對應專業相機拍攝及錄影效果、Snapdragon Elite Gaming等使用體驗。

▲Snapdragon Insiders手機同時也是目前第一款搭載Snapdragon Sound技術設計的產品

▲同樣強調Snapdragon Elite Gaming遊戲體驗

為什麼不是直接採用Snapdragon 888+處理器？

不過，之所以未搭載近期揭曉的Snapdragon 888+處理器，Qualcomm表示在於華碩製作此款手機已經是去年的事情，自然趕不上近期公布的新款處理器應用進度，但強調Snapdragon 888處理器已經可以完整詮釋Qualcomm技術能力。

▲強調藉由Snapdragon Insiders手機詮釋Snapdragon處理器與關聯技術應用體驗

▲Snapdragon Insiders手機與基於Master & Dynamic MW08打造的MW08SI真無線耳機

▲MW08SI真無線耳機

▲對應QC 5.0快充技術的65W充電器

▲內附USB-C to USB-C連接線

▲對應Snapdragon Insiders手機的橡膠材質保護框

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》