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Sony：同步揭曉Xperia 1 III、Xperia 5 III售價 有利消費者選擇合適手機

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Xperia 1 III
▲Xperia 1 III

針對此次今日 (7/8)同時在台公布Xperia 1 III，以及預計在今年9月推出的Xperia 5 III上市售價Sony Mobile台灣總經理林志遠強調雖然後者距離實際上市仍有2個月時間，卻能透過提前知曉產品特色、外觀與價格，更容易選擇自己所需旗艦手機。

林志遠表示，今年Sony Mobile選擇在上半年一次公布所有手機產品，除了讓加入5G連網功能的Xperia 10 III率先在5月進入台灣市場，今日更同步揭曉Xperia 1 III、Xperia 5 III在台上市資訊，將可讓消費者更容易選擇合適手機規格。

相較過去不少消費者因為無法確認Sony Mobile下半年是否會推出新機，因此通常會選擇在上半年開放銷售的旗艦手機，此次決定預先公布所有即將推出的手機產品，並且預先公布上市資訊，更讓三款手機上市時間間隔縮短，以利希望購買Xperia 5 III的消費者無須等待太久。

▲Xperia 5 III
▲Xperia 5 III

此次推出兩款旗艦手機，均加入可切換兩種焦段的潛望式長焦鏡頭，同時更強化諸多相機拍攝與錄影功能，而螢幕部分也在Xperia 1 III加入120Hz畫面更新率，至於Xperia 5 III則是在去年推出規格基礎上強化相機功能，並且維持輕巧使用體驗，藉此鎖定不同使用客群。

而此次讓消費者更容易挑選手機，林志遠預期能讓今年推出的三款不同定位手機更符合消費者使用需求，同時從過往Sony Mobile手機產品銷售週期都不算短的情況來看，預期此次推出的兩款旗艦手機銷售週期都能拉長至一年以上。

針對先前在台推出Xperia 10 III時，曾強調會更著重線上銷售模式，卻在此次推出Xperia 1 III、Xperia 5 III時說明會強化實體通路銷售模式，林志遠解釋在於發現近期雖然因為疫情影響導致網路購物比重增加，但許多人購買手機產品還是會透過電信通路綁約，或是更重視實際體驗後才決定購買，因此這次在台推出新款旗艦手機才會更著重實體通路銷售合作。

不過，林志遠表示不少人更換旗艦手機的原因，其實也與此波疫情影響有關，例如需要更快連網使用體驗，以利居家工作時通話聯繫，或是進行視訊會議，甚至用於追劇、由玩遊戲等，因此認為在疫情影響下仍可帶動旗艦手機銷售，並且估計會有30%的銷售成長表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Sony Xperia

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