iOS 14.6版本後的蘋果地圖 可在導航中透過Siri快速回報道路狀況

目前在iOS 14.5版本以上的蘋果地圖服務中，只要透過Siri就可以快速在使用地圖導航過程中快速回報道路狀況。

無論使用者是透過手機導航，或是連接車載系統透過CarPlay形式使用導航功能，即可快速透過口語方式喚醒Siri數位助理服務，即可回報「前面有一起車禍」或「路上有狀況」等，藉此讓蘋果地圖可以即時更新狀況，以利告知其他同樣使用蘋果地圖導航功能的使用者。

若使用者發現行經路線上標示事故狀況已經解除，亦可透過喚醒Siri數位助理服務回報狀況。

目前Siri數位助理服務可以對應回報道路狀況如下：

． 「嘿，Siri，回報事故 / 不安全事件 / 測速 / 測速照相 / 事件」

． 「嘿，Siri，前面有一起車禍」

． 「嘿，Siri，這裡有測速照相」

． 「嘿，Siri，解除事故 / 不安全事件 / 事件」

． 「嘿，Siri，事故已經排除了」

． 「嘿，Siri，現場仍有一起事故」

而蘋果建議使用者能直接透過Siri數位助理方式進行操作，避免在使用導航功能過程分心，並且可讓雙手維持放在方向盤上，確保車輛行進安全。

但如果使用者是在搭乘車輛狀態，或是徒步行走的話，亦可直接透過蘋果地圖服務介面右上角的「i」資訊按鈕操作「回報問題」功能，或是由車輛副座上的乘客協助點按CarPlay介面上的「回報」圖像，協助分享道路現況。

不過，依照使用地區差異會有不同對應指令情況，在使用時可能需要留意。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》