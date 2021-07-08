蘋果地圖新功能 開車可用Siri快速回報事故

蘋果公司旗下地圖服務今天推出新功能，現在使用蘋果地圖的駕駛人與乘客可以透過iPhone上的語音助理Siri或CarPlay服務，在行車中快速回報事故、不安全事件或測速。

根據蘋果官方說明，在導航期間，使用者可以告訴Siri「前面有一起車禍」或「路上有狀況」等事件，也可以回報地圖上顯示的事件已解除。這項功能旨在讓駕駛雙手維持在方向盤上，並專注於路況。新功能適用於iOS 14.5或以上版本的iPhone和CarPlay。

地圖用戶在開車時如果要回報事故，只要使用Siri說「嘿Siri，回報事故」，或「嘿Siri，路上有狀況」；如果連接到CarPlay，也可以點一下CarPlay顯示器上的「回報」圖像。

如果走在路上看到事故，也可以打開「地圖」，從主畫面點一下右上角的i資訊按鈕；接著點一下「回報問題」，可以點選「事故」、「不安全事件」、「測速」或「道路施工」。

要注意的是，使用者看到的事件回報項目可能依所在地區而不同。例如在中國大陸才會看到回報「道路施工」的選項，而不是回報「測速」。