手機竊聽？女沒搜尋卻跳出相關廣告 網笑：不然Siri怎麼回妳

現代社會中許多人習慣手機不離身，智慧型手機也因此記載了許多使用者的隱私資訊。近日一名女網友發文表示過去曾聽說過iPhone會偷聽使用者對話，沒想到最近這樣的「竊聽事件」竟發生在她身上，貼文一出引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「iPhone真的會偷聽！！！」，她在文中說明曾聽說過手機偷偷紀錄使用者對話的事蹟，但她那時半信半疑，「想說有那麼厲害嗎？如今發生在我身上！」

原PO說明日前跟老公討論想戴牙套，老公聽完後分析了很多，最後得出的結論是先研究相關資訊，「如果妳想戴，沒關係，妳明天開始做功課，看要去哪裡問醫生⋯⋯。」沒想到原PO後續幾天滑手機時，都會跳出牙套相關的訊息，「隔天早上醒來滑著FB，突然一篇牙套的文章，但因為只有一篇所以沒有感覺到。第二天早上！又出現牙套。」

對此原PO大感驚訝，她表示自己根本還沒搜尋過，「可是⋯瑞凡我還沒做任何功課啊！連搜尋都沒有搜尋欸。」文末她也幽默笑說「請問我可愛的手機，您為什麼要偷偷聽我們夫妻倆的對話呢？」

貼文一出引起熱列討論，有網友幽默回覆「我媽剛剛問為什麼要一直喊男朋友」，也有網友指出因為使用者有開啟手機部分功能的權限，「因為你開了麥克風權限，當然也可以關掉」、「不然你以為Siri是怎麼出來的」、「前一個月叫Siri不要偷聽我說話，然後隔天看YouTube廣告就一直出現Apple重視隱私」。

許多網友紛紛表示自己也有相同經驗，「不意外啊。我家前陣子貓咪過世，火葬後的隔一天，我手機跑出一堆寵物骨灰裝飾物⋯這超扯了吧，誰會平常搜尋裝骨灰用的項鍊？」、「是蠻毛骨悚然的，常常跟朋友講幹話，就常常被推一些好笑又沒有用的商品給我」、「我今天和我媽說我想吃布丁，過沒多久我就滑到統一布丁的廣告」、「有天我吵著說肚子有三層肉，隔天YouTube推薦我燃燒腹部脂肪影片，有種被諷刺的感覺」。