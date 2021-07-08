手機放褲子口袋爆炸 男子急脫褲沒用大腿嚴重燒傷

不少人都習慣將手機放到褲子口袋，萬萬想不到竟然暗藏危機！根據印度網站madhyamam報導，31 歲男事主工作期間，褲子口袋的POCO C3 手機突然爆炸起火，男事主即時脫下褲子，可惜口袋的駕駛執照及金錢一同被燒掉，就連右邊大腿都被嚴重燒傷，需要即時送醫。沒想到出事的手機竟然是小米 POCO C3型號 ！

如圖所見，小米POCO C3手機鋰電池位置嚴重燒焦，就連手機殼都熔了！其實去年這型號手機曾經在印度銷量突破100萬部，因為擁有5000mAh 大容量電池，然而一部只賣7​​499盧比（約2800新台幣）成為超平價入門手機。

雖然有關意外成因未知，但理工大學電機及工程學系教授鄭家偉曾經對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，原來錯誤手機充電，容易釀成意外！

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文章授權轉載自《香港01》