快訊

柯文哲稱被「設局」 王必勝：本就說是記者會「站著怎麼開會？」

出口飛天、內需趴地？學者憂台灣面臨「L型經濟」

手機放褲子口袋爆炸 男子急脫褲沒用大腿嚴重燒傷

香港01 / 林庭渟
出事的手機是小米旗下的POCO C3 手機。圖／取自madhyamam
出事的手機是小米旗下的POCO C3 手機。圖／取自madhyamam

不少人都習慣將手機放到褲子口袋，萬萬想不到竟然暗藏危機！根據印度網站madhyamam報導，31 歲男事主工作期間，褲子口袋的POCO C3 手機突然爆炸起火，男事主即時脫下褲子，可惜口袋的駕駛執照及金錢一同被燒掉，就連右邊大腿都被嚴重燒傷，需要即時送醫。沒想到出事的手機竟然是小米 POCO C3型號 ！

如圖所見，小米POCO C3手機鋰電池位置嚴重燒焦，就連手機殼都熔了！其實去年這型號手機曾經在印度銷量突破100萬部，因為擁有5000mAh 大容量電池，然而一部只賣7​​499盧比（約2800新台幣）成為超平價入門手機。

雖然有關意外成因未知，但理工大學電機及工程學系教授鄭家偉曾經對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，原來錯誤手機充電，容易釀成意外！

延伸閱讀：

Sony Xperia 1III香港上市賣近萬元、首部可變焦遠攝鏡頭手機實試

Samsung Galaxy S22 Ultra概念圖曝光　配Olympus巨型鏡頭1月推出

文章授權轉載自《香港01》

小米 爆炸

延伸閱讀

果粉小心！WiFi連到「神秘字串」直接癱瘓 重新設定也沒救

螢幕全面大升級 外媒：iPhone 14成為最期待系列

iPhone 13手機保護殼曝光 系列仍有4款「三眼怪」疑變凸變強

任天堂無預警推出美翻新機「純白Switch」 老玩家細看怒譙：就這樣？

相關新聞

手機放褲子口袋爆炸 男子急脫褲沒用大腿嚴重燒傷

不少人都習慣將手機放到褲子口袋，萬萬想不到竟然暗藏危機！根據印度網站madhyamam報導，31 歲男事主工作期間，褲子口袋的POCO C3 手機突然爆炸起火，男事主即時脫下褲子，可惜口袋的駕駛執照及金錢一同被燒掉，就連右邊大腿都被嚴重燒傷，需要即時送醫。沒想到出事的手機竟然是小米 POCO C3型號 ！

螢幕全面大升級 外媒：iPhone 14成為最期待系列

蘋果2022年將推出的iPhone 14，預期會是iPhone X以來改變最大的新機種，並將為全系列的螢幕更新率從iPhone 12的60Hz提升至120Hz，屆時螢幕更新更快，用戶滑起手機的使用經驗更順暢。蘋果將這項技術稱作ProMotion，而今年即將推出的iPhone 13Pro／Pro Max，預期會率先加入120Hz螢幕更新率。

為了反向充電？傳iPhone 13採用更大的無線充電線圈

根據 Max Weinbach 今天分享的最新傳言，蘋果計劃在今年的 iPhone 13 系列加入一個更大的無線充電線圈，這能帶來更好的散熱管理和提高充電功率，而且還可能是為反向無線充電鋪平道路。

Galaxy Z Flip 3價格傳以1249美元價格銷售 Galaxy Z Fold 3價格也可能調降

除了傳出三星計畫在8月11日舉辦Unpacked發表活動，預計公布包含Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，以及包含Galaxy Buds 2與Galaxy Watch 4新品消息，目前更有說法指出Galaxy Z Flip 3將以1249美元價格銷售，約比今年初推出的Galaxy S21 Ultra貴一些，但比第一款Galaxy Z Flip便宜。

消息指稱vivo NEX Fold 將採面積更大內折螢幕設計

顯示領域研究機構 (DSCC)分析師Ross Young透露，vivo預計推出的螢幕可凹折手機將採用更大面積，並且採向內凹折設計。

傳三星將選在8月11日舉辦Unpacked發表活動 預計公布Galaxy Z Fold 3等新品

雖然三星尚未確認，但不少消息已經傳出三星接下來的Unpacked活動將會在8月11日舉辦，屆時預期將公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3兩款螢幕可凹折手機，另外也將推出新款真無線耳機Galaxy Buds 2，以及換上Google Wear OS作業系統的Galaxy Watch 4。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。