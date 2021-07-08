聯發科與一加合作客製化天璣1200 AI處理器 將用在OnePlus Nord 2 5G

聯發科先前宣布將推出天璣1200處理器整合天璣5G開放架構，讓OEM業者深度客製化應用產品消息後，第一款產品顯然是與一加合作，並且以天璣1200 AI處理器為稱，並且將應用在一加準備推出的新款手機OnePlus Nord 2 5G。

依照先前聯發科說明，天璣1200處理器整合天璣5G開放架構是透過提供更接近底層的開放資源，讓OEM業者能依照產品需求，在人工智慧技術應用、多媒體及相機體驗進行差異化設計。

而此次與一加合作打造的天璣1200 AI處理器，便是著重在人工智慧運算表現，讓手機在拍照時的場景識別、自動HDR調整，以及在螢幕亮度、解析度、動態範圍顯示效果可以自動調整最佳狀態，遊戲方面也能自動針對畫面更新率、延遲顯示等進行調整。

在與一加合作打造第一款基於天璣1200處理器整合天璣5G開放架構設計產品後，預期接下來也會有更多手機業者選擇與聯發科合作客製化處理器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》