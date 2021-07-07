螢幕全面大升級 外媒：iPhone 14成為最期待系列

根據MacRumors報導，蘋果將於2022年推出新的iPhone 14系列，此系列的螢幕更新率將從原本iPhone 12的60Hz提升到120Hz，螢幕畫面更新會更加快速及順暢，提升用戶的手機使用品質。蘋果稱這項技術為「ProMotion」，並預期會先在今年即將推出的iPhone 13Pro／Pro Max中導入。

目前ProMotion技術主要使用在iPad Pro上，連最新的iPhone 12全系列螢幕更新率都只搭載60Hz，近期外媒廣泛報導蘋果即將在iPhone 13的高端機種，如iPhone 13Pro／Pro Max上搭載120Hz螢幕更新率，為了此次升級，蘋果將以三星LTPO面板為主，其餘尚未更新的機款，如iPhone 13／mini則採用另一家韓國廠牌LG的LTPS面板，如果iPhone 14系列全數搭載120Hz螢幕更新率，則LG也將轉換產品線，改生產 LTPO 面板。

iPhone 14全系列的更新被視為iPhone X以來最值得期待的系列。圖／翻攝自 MacRumors 雖然此次只有iPhone 13的高端機種進行更新，但根據外媒報導推測，2022年推出的iPhone 14 系列將會擁有不同的規格；有別於iPhone 13的3尺寸、4機款，iPhone 14 有可能僅推出分別為兩款6.1吋與兩款6.7吋的選擇。

今年將推出的iPhone 13系列，在外觀設計、功能及規格上，與前作iPhone 12 系列並沒有太多差別。相反的，iPhone 14據傳除了硬體更新螢幕刷新綠之外，外觀上將有可能捨去原先的瀏海設計，讓某些機款改採近似於三星Galaxy手機的穿孔式前置鏡頭，換取更大的螢幕使用空間，被譽為是iPhone X以來最值得期待的系列。