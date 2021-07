消息指稱vivo NEX Fold 將採面積更大內折螢幕設計

顯示領域研究機構 (DSCC)分析師Ross Young透露,vivo預計推出的螢幕可凹折手機將採用更大面積,並且採向內凹折設計。

如同三星在Galaxy Fold系列機種採用向內凹折螢幕設計,後來推出的華為Mate X2也採用相同設計,而小米更以相對低價形式打造MIX Fold。依照Ross Young在Twitter推文表示,vivo預計推出的螢幕可凹折手機將採用相同設計,但是內部螢幕採用面積將會更大。

不過,Ross Young並未透露此款手機採用螢幕面積規格,而從三星目前在Galaxy Fold 2採用內折螢幕面積為7.6吋,華為Mate X2的內折螢幕面積則為8.01吋,小米MIX Fold內折螢幕面積為8吋設計,意味vivo預計推出的螢幕可凹折手機將採用8.01吋以上規格。

先前消息中,透露vivo即將推出的螢幕可凹折手機將會在今年內推出,並且冠上NEX名稱,因此有可能會以vivo NEX Fold為稱。不過,Ross Young預期此款手機可能會採取先在中國市場推出,後續才會在國際市場銷售的作法,甚至有可能會選在明年CES 2022期間公布國際市場銷售細節。

Will become the largest in-folding foldable in terms of panel size. We expect it in January.