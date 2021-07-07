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Galaxy Z Flip 3價格傳以1249美元價格銷售 Galaxy Z Fold 3價格也可能調降

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

除了傳出三星計畫在8月11日舉辦Unpacked發表活動，預計公布包含Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，以及包含Galaxy Buds 2與Galaxy Watch 4新品消息，目前更有說法指出Galaxy Z Flip 3將以1249美元價格銷售，約比今年初推出的Galaxy S21 Ultra貴一些，但比第一款Galaxy Z Flip便宜。

在此之前，曾有消息指出三星計畫讓螢幕可凹折手機售價調降20%，藉此讓螢幕可凹折手機能被更多消費市場接受，而非僅鎖定高消費族群。

不過，相比現行智慧型手機設計，螢幕可凹折手機仍有不少成本考量問題，而三星也持續思索讓生產開銷降低方式，並且確保產品耐用性，同時配合與Google合作情況下，希望讓螢幕可凹折手機成為未來主流產品設計。

基於產品線調整等因素，三星今年並未計畫推出新款Galaxy Note系列新機，將以新款螢幕可凹折手機替代，同時預期會在Galaxy Z Fold 3比照年初推出的Galaxy S21 Ultra，讓使用者能以額外選購的手寫筆配件使用書寫、筆記功能，藉此增加螢幕可凹折手機使用便利性。

至於預計同步推出的Galaxy Z Flip 3，則預期會在外觀採用不同設計，將更貼Galaxy S21系列設計語言，但依然維持上下垂直折合使用模式，與Galaxy Z Fold 3採左右掀開折合方式不同。

接下來預計推出的Galaxy Buds 2，目前暫時還沒有太多消息，但可能會增加更多配色選項，同時也會加入主動降噪功能。在Galaxy Watch 4方面，除了預期會搭載與Google恢復合作的Wear OS與新版操作介面，預期依然會維持更貼近機械錶的質感設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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