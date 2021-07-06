為了反向充電？傳iPhone 13採用更大的無線充電線圈

根據 Max Weinbach 今天分享的最新傳言，蘋果計劃在今年的 iPhone 13 系列加入一個更大的無線充電線圈，這能帶來更好的散熱管理和提高充電功率，而且還可能是為反向無線充電鋪平道路。

iPhone 13 更大充電線圈反向充電

據傳，蘋果計劃在即將推出的 iPhone 中將物理無線充電線圈做得更大，這將增加可以感應無線充電的表面積。更大的無線充電線圈不僅能改進充電時的散熱效能，同時還可以讓 iPhone 在更高的功率下充電。2021 款 iPhone 將配備更強的 MagSafe 磁鐵，這可能是增加線圈尺寸的一個原因。

Weinbach 還推測，增加的線圈尺寸可用於反向無線充電，這將使用戶能夠透過將 AirPods 等相容無線充電的設備放在 iPhone 的背面來充電。

今年 2 月，彭博社記者 Mark Gurman 表示，反向無線充電功能不太可能在不久的將來出現在 iPhone上。儘管蘋果暫未正式宣布這一功能，但今年早些時候，2020 年 iPhone 的 FCC 文件顯示，iPhone 12 系列的所有型號都包括反向無線充電其他設備的功能，如 AirPods (第二代)、AirPods Pro 或較新的 Apple Watch 型號。

最近，彭博社報導，蘋果正計劃在 2022 年為下一代 iPad Pro 提供反向無線充電功能。反向無線充電確實會大大消耗設備的電池，蘋果可能覺得該功能在 iPad Pro 上更有意義，因為它的電池比 iPhone 大。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》