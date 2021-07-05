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傳三星將選在8月11日舉辦Unpacked發表活動 預計公布Galaxy Z Fold 3等新品

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

雖然三星尚未確認，但不少消息已經傳出三星接下來的Unpacked活動將會在8月11日舉辦，屆時預期將公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3兩款螢幕可凹折手機，另外也將推出新款真無線耳機Galaxy Buds 2，以及換上Google Wear OS作業系統Galaxy Watch 4

而基於產品線調整等因素，三星今年並未計畫推出新款Galaxy Note系列新機，將以新款螢幕可凹折手機替代，同時預期會在Galaxy Z Fold 3比照年初推出的Galaxy S21 Ultra，讓使用者能以額外選購的手寫筆配件使用書寫、筆記功能，藉此增加螢幕可凹折手機使用便利性。

不過，即便Qualcomm近期宣布推出採運作時脈提升設計的Snaodragon 888+處理器，三星似乎仍僅會在Galaxy Z Fold 3搭載Snapdragon 888處理器，另外則預期採用12GB記憶體與Android 11作業系統，並且搭配新版ONE UI操作介面。

至於預計同步推出的Galaxy Z Flip 3，則預期會在外觀採用不同設計，將更貼Galaxy S21系列設計語言，但依然維持上下垂直折合使用模式，與Galaxy Z Fold 3採左右掀開折合方式不同。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

依照過去消息指稱，在接連推出多款螢幕可凹折手機後，三星似乎已經有辦法讓此類手機造價降低，因此有可能讓Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3實際售價相對降低，藉此吸引更多消費者青睞。

接下來預計推出的Galaxy Buds 2，目前暫時還沒有太多消息，但可能會增加更多配色選項，同時也會加入主動降噪功能。在Galaxy Watch 4方面，除了預期會搭載與Google恢復合作的Wear OS與新版操作介面，預期依然會維持更貼近機械錶的質感設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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