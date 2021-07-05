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消息指稱iPhone 13將會加入反向無線充電功能 可幫周邊配件充電
相關消息指稱，今年預計推出的iPhone 13 (暫稱)系列將會加入反向無線充電功能，讓使用者能直接透過手機替AirPods Pro、Apple Watch等周邊配件補充電力。
先前曾提前透露不少蘋果產品消息的Max Weinbach，在稍早說法中提到蘋果將在iPhone 13系列機種採用更大無線充電線圈設計，藉此讓無線充電功率提升，同時也預期加入先前有不少傳聞的反向無線充電功能，藉此增加iPhone機種使用便利性。
在此之前，市場曾傳出蘋果在iPhone 11系列機種就曾規劃增加反向無線充電功能，但最終似乎因為其他因素作罷，而在後續推出的iPhone 12系列，則是增加可透過磁吸方式固定的MagSafe使用模式，依然未如市場預期增加反向無線充電設計。
不過，目前蘋果方面並未針對是否搭載反向無線充電功能作任何回應。
除了在iPhone機種傳出可能增加反向無線充電功能，市場其實也曾傳出蘋果會在iPad Pro增加此類設計，透過iPad Pro搭載更大電池容量特性，讓其他裝置可以藉此快速補充電力。
而反向無線充電功能目前在市場應用雖然還不算多，但包含華為、三星、小米等品牌都已經在高階手機產品加入此類設計，讓使用者能更方便透過手機替其他配件產品，或其他品牌手機補充電力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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