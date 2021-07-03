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榮耀新增中階入門新機X20 SE 依然採Android作業系統
日前在中國市場揭曉榮耀50系列手機後，榮耀稍早再次於中國市場推出定位中階入門機種X20 SE。
X20 SE採用6.6吋中央置頂開孔螢幕、搭載聯發科天璣700處理器，提供6GB或8GB記憶體規格，儲存容量則僅提供128GB設計，電池容量則是4000mAh，支援22.5W超級快充，標榜滿電情況下可對應10小時以上電力續航時間。
相機方面，X20 SE搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素、1/1.7吋感光元件的廣角鏡頭，以及各為200萬畫素微距鏡頭與景深鏡頭組合的主相機設計。
機身分別提供幻夜黑、藍水翡翠、櫻粉金、鈦空銀四款配色，作業系統則採用基於Android 11的Magic UI 4.1操作介面，並未搭載華為新版鴻蒙作業系統，另外也支援5G雙卡雙待，其中一張SIM卡收訊不佳時，系統就會自動切換到第二張卡。
目前榮耀X20 SE僅先在中國市場銷售，建議售價依照規格分別為人民幣1799元與1999元，從即日起開放預購，預計在7月9日開放銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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