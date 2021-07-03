Sony：Xperia 1 III首採兩焦段潛望式望遠變焦鏡頭 融入更多α相機技術

此次以線上形式訪談，Sony Mobile針對在Xperia 1 III相機設計背後想法作更進一步的細節分享。

讓使用者有「更換鏡頭」的拍攝樂趣

針對此次首度採用可在70mm與105mm兩種焦段之間切換的潛望式望遠變焦鏡頭，過去曾負責Sony相機鏡頭設計，以及數款相機產品設計的鏡片工程師千葉寛之表示，主要希望能在現有機身厚度設計加入更多拍攝功能，因此採用全新設計的潛望式望遠變焦鏡頭模組，以利使用者拍攝不同長焦距離影像。

之所以選擇70mm及105mm焦段，Sony產品行銷部門技術溝通主管高野浩司則說明，主要考量目前手機使用者最常使用焦段，而這兩個焦段分別適合用於人像拍攝、寵物拍攝，同時也適合作為旅遊鏡使用，雖然過去也曾考慮採用不同焦段，但最後還是決定採用符合生活拍攝使用規格，而不像其他品牌採用超高焦段規格設計。

不過，針對此次採用的潛望式望遠變焦鏡頭設計，實際上僅為在70mm與105mm兩種焦段之間切換，雖然仍可以70mm焦段為基準，透過數位變焦方式在70mm-105mm間調整焦段，而非透過光學變焦方式調整，原因在於目前仍無法讓潛望式望遠變焦鏡頭內的可移動鏡片做到精準微動調整，但理論上確實可以實現，或許在日後有可能作調整。

至於此次未讓使用者透過滑動手勢，從超廣角鏡頭直接變焦切換至廣角鏡頭，再從廣角鏡頭接續切換至長焦鏡頭，僅能透過點按方式逐一切換，高野浩司強調是為了讓使用者感受α相機更換鏡頭拍攝樂趣。不過，從實際設計來看，有可能是為了避免使用者因為不同鏡頭之間切換時，必須重新調整對焦，而可能會讓操作稍微停頓有關，或許未來有可能進一步透過軟體修正。

未搭載獨立夜拍模式是因為相機會自動判斷最佳拍攝模式

相較Xperia 10 III提供獨立夜拍模式，Sony Mobile依然未在此次推出的Xperia 1 III提供獨立夜拍功能，原因在於相機功能已經足夠夜拍能力，透過演算法與感光元件，以及鏡頭設計就已經足以提供夜拍效果。

而另一個不提供獨立夜拍功能的原因，則是基於希望能讓使用者更容易完成拍攝，不需要花費太多心思構想是否開啟夜拍功能，讓使用者在挑選合適拍攝模式、使用鏡頭與焦段，並且按下快門就能完成最佳拍攝效果。

實現將更多α相機功能帶到手機的目標，但未來還會將更多功能帶到手機

另外，高野浩司也強調在Xperia 1 III已經逐漸實現過往希望將α相機功能帶到手機的目標，但認為仍有更多功能可以應用在手機上。而隨著越來越多手機品牌開始與傳統相機或鏡頭業者合作，藉此強化手機上的相機拍攝效果，千葉寛之也說明日後將持續結合Sony旗下技術強化手機相機功能。

而針對此次Xperia 1 III希望藉由讓使用者「體驗」更換鏡頭拍攝樂趣的想法，是否有可能比照過往曾推出的藍牙鏡頭相機Cyber-shot DSC-QX10，以及Cyber-shot DSC-QX100，針對手機相機不足部分作強化，或是增加更多拍攝體驗。

同樣負責行銷部門技術溝通主管Svardsater Legolas則對此說明，表示過去推出兩款藍牙鏡頭相機，實際上為了加強當時推出的Xeria手機相機不足情況，但以目前推出的Xperia 1 III所採用相機設計，已經可以對應絕大多數的拍攝需求，顯然已經不需要特別透過此類相機產品作為輔助。

甚至如果有特定拍攝需求的話，Svardsater Legolas更說明目前Xperia 1 III也能配合與α相機連動方式拍攝，藉此達成相輔相成效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》