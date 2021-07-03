果粉手上那支貴在哪？iPhone 12系列成本比iPhone 11高21％

蘋果 iPhone 12 系列商品銷售成績突破 iPhone 11，那你可曾知道手上那隻手機貴在哪裡嗎？

iPhone 12 系列在 7 個月內銷售突破 1 億台！自第一代問世至今 14 年，iPhone 可說開啟了智慧型手機與行動網路的時代。iPhone 現在在全球擁有超過 10 億名使用者。究竟 iPhone 12 如何超越了 iPhone 11 讓果粉們心甘情願地買單？

iPhone 12 系列的成本比 iPhone 11 高 21%，它究竟是貴在哪裡？

iPhone 12 系列商品在今年 4 月全球累積銷量突破 1 億台，這項成績比 iPhone 11 系列的紀錄還更快了 2 個月的時間，盤點幾項在 iPhone 12 的規格和幾項優異突出的功能像是：

．128 GB 的快閃記憶體，光是成本就高達 415 美元，比 iPhone 11 多出了 21%。 ．Apple A14 的 64 位元 ARM 架構的系統晶片，是世界第一款量產的 5 奈米製程晶片，佔整體 BoM 成本的 16.7% ．iPhone 12 從 LCD 到 OLED 轉變是個巨大的突破，增加的成本超過 23 美元。 ．5G 相關配件的組合，5G modem、特製收發器、RF前端模組等成本約 34 美元。

實體價格的部分，iPhone 11 Pro Max 和 iPhone 12 Pro Max 基本款的發布價格相同，均為 1,099 美元，12 Pro Max 整體上較突出的升級是 5G 的功能、更高的 RAM 和 Apple A14 晶片，雖然缺少過往贈送的充電器和耳機，但似乎完全沒有影響它的銷量。

截至 4 月，美國在全球 iPhone 12 Pro Max 銷量就占了 40%，與 iPhone 11 Pro Max 相同的銷售與定價策略，間接帶動了 12 Pro Max 銷量飆升。

Photo Credit：Counterpoint Research Monthly Market Pulse, April 2021

雖然之前 iPhone 12 mini 的銷售慘澹，讓蘋果不得不最後停產止血，但這次 iPhone 12 Pro Max 直接絕地大逆轉，蘋果甚至成為現今的 5G 手機領導者，遠遠領先三星，在 2020 年底前蘋果共售出 5250 萬台 5G 的智慧型手機。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》