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上游供應鏈洩iPhone 13設計完成 果粉「最愛功能」要再等一年

聯合新聞網 / 綜合報導
有iPhone 13上游供應鏈指出，iPhone 13系列沒有「螢幕下指紋辨識」系統。（路透）
有iPhone 13上游供應鏈指出，iPhone 13系列沒有「螢幕下指紋辨識」系統。（路透）

外界預期蘋果將於今年推出iPhone 13系列手機，先前有消息指出時間可能就在9月的秋季發表會。有上游供應鏈進一步指出，iPhone 13系列已完成基本設計工作，確定沒有果粉們期待的「螢幕下指紋辨識」系統。

根據科技網站「IT之家」報導，有iPhone 13的上游供應商表示，組裝新iPhone的零組件已經到貨，看得出來並沒有螢幕下指紋辨識功能。這也意味iPhone 13系列的上市時間，將可能略早於先前iPhone 12系列。

知名蘋果分析師郭明錤曾不約而同表示，指紋辨識功能將要等到iPhone 14，蘋果預計在2022年推出兩款高價位的iPhone，以及兩款低價位的iPhone。

不少果粉相當希望指紋辨識功能在新一代iPhone回歸，先前一份統計數據便指出有21%的使用者希望再看到Touch ID現身，是所有「願望」當中排名最高的一項，看來可能得再多等一陣子。

iPhone 13 指紋辨識 Touch ID 郭明錤 Apple

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