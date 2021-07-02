Xperia 1 III成為《決勝時刻Mobile – Garena》官方賽事指定使用手機

日前確定將在7月8日公布年度旗艦手機Xperia 1 III在台上市消息，Sony Mobile今日 (7/1)不僅確定屆時將引進消光黑、消光灰、消光紫三款配色，更宣布將與Garena在台代理的第一人稱射擊遊戲去《決勝時刻Mobile - Garena》合作，成為接下來即將舉辦的電競賽事《Call of Duty: Mobile World Championship Presented by Sony》官方指定使用手機。

由於Xperia 1 III是全球第一款搭載4K HDR 120Hz畫面更新率螢幕的手機，並且對應240Hz觸控採樣率，藉此對應更準確觸控操作，同時也能透過內建遊戲增強器軟體設定，藉由L-γ raiser (low gamma raiser) 深色背景強化功能，讓使用者能更清楚看見暗部細節，同時避免亮光處過曝。

此外，Xperia 1 III也具備全新音效等化器，讓玩家可控制、調高或壓低腳步聲、槍聲等，同時也能讓玩家直接透過3.5mm耳機孔連接耳機，搭配可降低背景雜音的麥克風收音效果提高組隊遊玩體驗。

而其他遊玩體驗部分，更包含可自動錄下前30秒遊戲畫面的錄製功能，以及可透過H.S.電源控制直接對手機供電的設計，更能確保長時間充電遊玩時降低對電池的影響，同時也能減少手機過熱問題。

《Call of Duty: Mobile World Championship Presented by Sony》Garena區選拔賽將於7月5日起開跑，進入遊戲活動頁面登記參賽，即可獲得2021年世界大賽專屬頭像框。依序通過四階段賽程，除了可免費獲得史詩級專屬角色、限定史詩槍枝、專屬吊飾等，更有機會成為Garena區最強隊伍，踏上世界舞台與全球熱血玩家角逐，爭奪《決勝時刻: Mobile - Garena》世界冠軍頭銜，以及超過200萬美元的總獎金池。

Xperia 1 III將於7月8日中午12點透過Sony Xperia Taiwan官方Youtube頻道公布上市資訊，Sony Mobile也將於7月9日晚間8點舉辦「Xperia 1 III索粉線上嘉年華」，將邀請神秘嘉賓分享以Xperia 1 III遊玩《決勝時刻: Mobile》的必殺絕技，並且讓索粉搶先體驗Xperia 1 III。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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