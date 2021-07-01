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他揪出熊大「不尋常連結」為兔兔抱屈！ 網友驚：我都沒發現

聯合新聞網 / 綜合報導
男友認為光是「安慰貼圖」，就可以看出熊大不想理兔兔。（翻攝自Dcard）
男友認為光是「安慰貼圖」，就可以看出熊大不想理兔兔。（翻攝自Dcard）

LINE常會推出許多期間限定的可愛免費貼圖吸引不少民眾下載，不過一名男子觀察完「LINE FRIENDS」的主角「熊大」與「兔兔」和狐狸的互動貼圖，發現熊大疑似「劈腿」，讓女友趕緊向網友詢問「熊大到底愛不愛兔兔？」網友則驚呼「完全沒發現」。

女友只是貼一張Miss You的貼圖，就讓男友同情兔兔。（翻攝自Dcard）
女友只是貼一張Miss You的貼圖，就讓男友同情兔兔。（翻攝自Dcard）

一名女網友日前在「Dcard」上發文表示，因為下載了熊大與狐狸的免費貼圖，傳了1張熊大想著狐狸的「Miss You」貼圖給男友，「結果平常直男爆表的男友，竟然開始同情兔兔。」比對兔兔與熊大的互動，男友認為兔兔愛熊大比較多，熊大被抱時沒有很開心，他還拿出「安慰貼圖」，提到兔子安慰時，熊大就不理，但熊大被狐狸安慰時卻痛哭，讓女子大問「熊大到底是不是劈腿？熊大到底愛不愛兔兔！」

男友向女友表示，這些貼圖看起來都顯示兔兔「比較愛熊大」。（翻攝自Dcard）
男友向女友表示，這些貼圖看起來都顯示兔兔「比較愛熊大」。（翻攝自Dcard）

網友看完後紛紛認為女子的男友很可愛，開玩笑表示，「熊大bad！」、「完全沒發現，一直以為熊大和兔兔處的很好」、「好好笑，不小心發現了真相」、「哈哈哈哈原來熊大是渣男」、「看來這是很明確的三角關係」，還有人提到，「熊大還有跟莎莉搞外遇啊」。

不過也有網友緩頰，「為什麼要對貼圖那麼認真」、「熊大是面癱啊，所以看不出高不高興，而且說不定狐狸根本是男生，只是朋友而已。」

從「LINEFRIENDS」官網可見熊大擺著一張「撲克臉」，但擁有魅力。（翻攝自LINEFRIENDS官網）
從「LINEFRIENDS」官網可見熊大擺著一張「撲克臉」，但擁有魅力。（翻攝自LINEFRIENDS官網）

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