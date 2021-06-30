快訊

【疫情這堂課】警察以前怕子彈現在怕病毒 擔心傳染家人乾脆睡在駐地

屏東Delta群聚再增1確診！多3人驗出Delta變異株 累積15人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「零元換iPhone12」她心動 內行臉綠：羊毛出在羊身上

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享有電信行在推防疫優惠活動，可以「零元換IPhone 12新機」，貼文引起網友熱議。圖／取自匿名2公社
一名網友發文分享有電信行在推防疫優惠活動，可以「零元換IPhone 12新機」，貼文引起網友熱議。圖／取自匿名2公社

蘋果（Apple）是許多人的愛牌，每每新型號iPhone推出時都會造成搶購風潮，但也因單價較高，對多數民眾來說換新型號iPhone都是不小的負擔。近日一名女網友發文分享有電信行在推防疫優惠活動，可以「零元換iPhone 12新機」，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「匿名2公社」發文，她在文中說明近日去繳電話費時，店員告訴她有零元換購iPhone 12的活動，「我嚇到，一直問店員是0元嗎？」

原PO再三店員確認仍然覺得不可思議，「說是防疫才有活動。」雖然優惠活動主打手機0元，但要綁約四年，每月則需負擔破千的電信費。但剛好想換手機的原PO仍相當興奮，「拿了一隻紫色蘋果12，升級5G。」

貼文一出引起網友熱議，網友紛紛點出原PO看似賺到其實被坑了，「1399綁48個月⋯⋯妳會算數嗎？可能合約還沒跑完手機就先掛了」、「羊毛出在羊身上是不變的道理」、「月租費、合約繳起來都比一支手機貴了」、「紫色很美，下次記得別再被店員騙了。不管怎樣就是要買便宜吃到飽就好，iPhone 手機官網也是可以分期付款的，但一般手機行是最便宜的空機」。

也有網友支持原PO，認為如果原PO本身就需要高資費，那其實這個方案就很划算，「如果像我們有在做生意，一個月原本電話費就貴，那不是原本就會有的方案嗎？」、「月租資費跟容量還有綁約多久，就看妳覺得划不划算了，綁月租費就是分期的概念」、「一定月租很高，羊毛出在羊身上啊，不過喜歡就好，負擔得起就好」。

Apple 手機 iPhone 12

延伸閱讀

開箱影片／realme Watch 2撞臉Apple Watch 超便宜血氧手錶1499元入手

安卓用戶小心！八款應用程式藏木馬軟體 恐竊個資「偷花錢」

開箱影片／Antec DARK CUBE機殼暗黑電競Fu 小鋼砲如變型金剛

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

相關新聞

「零元換iPhone12」她心動 內行臉綠：羊毛出在羊身上

蘋果（Apple）是許多人的愛牌，每每新型號iPhone推出時都會造成搶購風潮，但也因單價較高，對多數民眾來說換新型號iPhone都是不小的負擔。近日一名女網友發文分享有電信行在推防疫優惠活動，可以「零元換iPhone 12新機」，貼文引起網友熱議。

鴻海助攻 傳Nokia將推高階手機X60搭載鴻蒙系統

鴻海（2317）集團旗下、富智康營運品牌諾基亞（Nokia），傳出即將於今年推出的新款手機、Nokia X60、X60 ...

消息指稱華為計畫在2022年 於中國武漢建立旗下晶片生產工廠

相關報導指稱，華為計畫在2022年於中國武漢建立晶片生產工廠，預計自行投入處理器產品生產發展。

vivo螢幕可凹折手機 可能會冠上NEX名稱

除了準備推出平板裝置，vivo顯然也準備推出旗下螢幕可凹折手機，並且預期將會冠上過往導入創新設計的NEX名稱。

蘋果傳開發更大尺寸iPad Pro 超越12.9吋

蘋果公司正考慮推出更大尺寸的平板電腦iPad Pro，超大尺寸的機款可能會在幾年內問世。

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

許多人換手機，常常都不是因為想要最新款式的iphone，而是原本的手機電池老化等等，逼不得已才得去換新的。最近日本媒體，就透露了手機的電池是如何運作，以及該怎麼做才是良好的充電習慣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。