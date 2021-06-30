「零元換iPhone12」她心動 內行臉綠：羊毛出在羊身上

蘋果（Apple）是許多人的愛牌，每每新型號iPhone推出時都會造成搶購風潮，但也因單價較高，對多數民眾來說換新型號iPhone都是不小的負擔。近日一名女網友發文分享有電信行在推防疫優惠活動，可以「零元換iPhone 12新機」，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「匿名2公社」發文，她在文中說明近日去繳電話費時，店員告訴她有零元換購iPhone 12的活動，「我嚇到，一直問店員是0元嗎？」

原PO再三店員確認仍然覺得不可思議，「說是防疫才有活動。」雖然優惠活動主打手機0元，但要綁約四年，每月則需負擔破千的電信費。但剛好想換手機的原PO仍相當興奮，「拿了一隻紫色蘋果12，升級5G。」

貼文一出引起網友熱議，網友紛紛點出原PO看似賺到其實被坑了，「1399綁48個月⋯⋯妳會算數嗎？可能合約還沒跑完手機就先掛了」、「羊毛出在羊身上是不變的道理」、「月租費、合約繳起來都比一支手機貴了」、「紫色很美，下次記得別再被店員騙了。不管怎樣就是要買便宜吃到飽就好，iPhone 手機官網也是可以分期付款的，但一般手機行是最便宜的空機」。

也有網友支持原PO，認為如果原PO本身就需要高資費，那其實這個方案就很划算，「如果像我們有在做生意，一個月原本電話費就貴，那不是原本就會有的方案嗎？」、「月租資費跟容量還有綁約多久，就看妳覺得划不划算了，綁月租費就是分期的概念」、「一定月租很高，羊毛出在羊身上啊，不過喜歡就好，負擔得起就好」。

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