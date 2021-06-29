Qualcomm揭曉超頻版S888+處理器 預告華碩、榮耀、小米等將推新款旗艦機
先前有諸多消息傳出後，Qualcomm終於在MWC 2021期間宣布將在今年第三季推出運作時脈可達2.995GHz的Snapdragon 888+處理器，同時也確認包含華碩下半年計畫推出的更新款ROG Phone 5、榮耀計畫推出的Magic 3、Motorola與vivo新款旗艦手機，以及小米準備推出的新機都會採用此款處理器設計。
相較去年底推出的Snapdragon 888處理器最高運作時脈為2.84GHz，Qualcomm表示更新款Snapdragon 888+處理器採用強化版Kryo 680 CPU Prime Core設計，藉此讓處理器最高運作時脈可達2.995GHz，直逼3.0GHz運作時脈表現。
雖然依然不比過往推出的Snapdragon 865+處理器可達3.1GHz運作時脈表現，但Qualcomm強調Snapdragon 888+處理器在製程、實際運算體驗等，均遠超過Snapdragon 865+處理器，並且可搭配第六代Snapdragon AIE引擎設計，讓人工智慧推論效能提昇20%以上，更可實現高達32TOPS人工智慧運算效能表現。
不過，除了說明運作時脈提昇，Snapdragon 888+處理器基本上仍維持採用Kryo 680 CPU、Adreno 660 GPU、Hexagon 780張量處理器，並且整合Snapdragon X60 5G連網晶片，同樣以三星5nm EUV製程打造，因此可視為Snapdragon 888處理器超頻版本。
至於此次公布消息中，同時也確認包含華碩、榮耀、Motorola、vivo、小米接下來都會推出採用Snapdragon 888+處理器的手機產品，其中華碩可能會在下半年推出升級款ROG Phone 5，而榮耀先前預告的Magic 3更確認會採用Snapdragon 888+處理器，而小米則可能在接下來準備推出的旗艦手機也同樣採用此款處理器。
而先前也有消息指稱三星接下來預計推出的新款螢幕可凹折手機也會採用Snapdragon 888+處理器，但在此次對外聲明內容依然未提及三星。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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