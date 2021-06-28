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評／模擬大國衝突！美軍「北方邊境」演習的意義

vivo螢幕可凹折手機 可能會冠上NEX名稱

聯合新聞網 / 楊又肇

除了準備推出平板裝置，vivo顯然也準備推出旗下螢幕可凹折手機，並且預期將會冠上過往導入創新設計的NEX名稱

從vivo近期提出申請的名稱專利，包含NEX Slide、NEX Fold、NEX Roll，顯示vivo也準備進軍螢幕可凹折手機市場競爭，甚至可能推出螢幕可伸展使用設計的手機，並且將歸列於NEX系列機種。

在此之前，其實vivo也曾申請螢幕可凹折手機設計專利，但目前並未有任何成為實際商品的跡象。而從此次申請多項名稱專利，同時不少手機業者均開始打造螢幕可凹折手機，顯然vivo也不會在此發展機會缺席。

現階段還無法確認vivo預計推出的螢幕可凹折手機形式，或許也會比照三星採像內凹折般使用模式，甚至可能採用三星提供可凹折OLED螢幕

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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