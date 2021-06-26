疑似Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3實機面貌曝光 相機模組做了改變
@evLeaks稍早釋出疑似三星即將對外揭曉的新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3，以及Galaxy Z Flip 3，兩者凹折方式基本上沒有改變，分別採左右凹折與上下凹折設計，但部分細節則有些不同，例如Galaxy Z Fold 3確實將支援 S Pen手寫筆，而Galaxy Z Flip 3則在外部鏡頭模組有明顯改變。
從外型來看，雖然Galaxy Z Fold 3沒有太大改變，但外部鏡頭模組則是進一步縮減，而內部主螢幕並未像市場傳聞搭載螢幕下鏡頭設計，維持採用開孔鏡頭，並且比照Galaxy S21 Ultra支援S Pen手寫筆配件。
而Galaxy Z Flip 3則將外部鏡頭模式設計做了調整，採用類似Galaxy S21系列的區塊式設計，同時也讓文字顯示螢幕面積加大，並且增加撞色風格，似乎並未加入支援S Pen手寫筆功能。
在先前傳聞中，Galaxy Z Fold 3螢幕將從原本7.6吋設計縮減為7.5吋，同時將比照Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen功能，但在機構設計考量上並不會比照Galaxy Note系列增加收納手寫筆的凹槽設計，僅以保護殼配件提供收納空間。
三星目前尚未確認何時對外公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，但預期會在今年8月時候推出，而據傳目前三星已經開始向合作夥伴。
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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