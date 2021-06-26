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iPhone 14爆料搶先看！郭明錤：迷你機款缺席、大尺寸價格下殺、指紋辨識回歸

聯合新聞網 / INSIDE
蘋果iPhone示意圖。路透
蘋果iPhone示意圖。路透

新款 6.7 吋 iPhone 預計售價可能會低於 900 美金（約新台幣 25,208 元），可能成為歷史上最便宜的大尺寸 iPhone 機種。

隨著 iPhone 13 即將在約三個月後的秋季發表會問世，2022 年款的 iPhone 也開始有更多的消息線索。根據知名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）的透露蘋果預計在 2022 年推出兩款高價位的 iPhone，以及兩款低價位的 iPhone。而這兩款 iPhone 也都設計了兩種尺寸：6.1 吋、6.7 吋的顯示器

而命名的方面，應該也是遵循以往的約定俗成，包含 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。

上述來看，這樣的設計與命名規則容易讓人聯想到 iPhone 12 系列，但唯一不同的是 iPhone 14 看來不會推出如 iPhone 12 mini 5.42 吋的小機型，迷你 iPhone 恐怕將在 2022 年缺席，小機型擁護者似乎要失望了。

不過，對於喜歡較大機型又不想花大錢的使用者，也許 iPhone 14 將讓你滿意！因為新款 6.7 吋 iPhone 預計售價可能會低於 900 美金（約新台幣 25,208 元），比同尺寸的 iPhone 12 Pro Max 售價低了將近 200 美金，可能成為歷史上最便宜的大尺寸 iPhone 機種，這無疑是大尺寸支持者的福音。

郭明錤延伸表示，2022 年款的部分機型將搭載螢幕下指紋辨識技術，並且採用蘋果自家研發的技術，讓疫情下在外解鎖 iPhone 更方便。另外，Pro 機型也可能將主要鏡頭升級至 4,800 萬畫素。

除此之外，郭明錤也透露了新款 iPhone SE 的設計，據傳將於現有的 iPhone SE 設計雷同，但內裝將搭載新的處理器，以及支援 5G 網路。在售價方面，可能會是蘋果有有史以來最便宜的 5G 手機，這表示可能會比價格 699 美元、新台幣 23,900 元的 iPhone 12 mini 還便宜。新款 iPhone SE 預計將於 2022 年上半年問世。

當然，距離 2022 年還有一些時間，讀者們可以先期待今年秋季將會推出的 iPhone 13 系列！郭明錤預估，秋季登場的新款 iPhone 出貨量將落在 8,300 - 8,800 萬支左右，iPhone 業績量也可能將在今、明年有更強勁的成長動能。

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 iPhone 13 iPhone SE Apple 郭明錤

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