關鍵零件供貨短缺影響 消息指稱三星將延後推出Galaxy S21 FE
雖然先前否認取消推出Galaxy S21 FE的可能性，但三星仍可能因為關鍵零件短缺，使得Galaxy S21 FE有可能延後推出。
相關消息指稱，由於關鍵零件供應短缺影響之下，三星可能將原訂近期內揭曉的Galaxy S21 FE推出時間延後至第四季。而即便能夠順利推出，依然有可能只會選在特定市場推出。
不過，目前三星方面並未對此作任何回應。
在此之前，韓國ETNews網站曾報導指稱三星考量關鍵零件短缺，因此決定取消推出Galaxy S21 FE，後續卻由三星出面否認，因此也間接證實Galaxy S21 FE確實存在。
而從先前消息顯示，Galaxy S21 FE將延續去年設計模式，採用平面設計的6.4吋螢幕規格，同樣採用置中開孔的視訊鏡頭設計，螢幕解析度則調整為Full HD+，但一樣支援120Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識功能，而處理器將可能採用Qualcomm Snapdragon 888，或是三星自有Exynos 2100，儲存容量則可能提供128GB或256GB選項。
背蓋則會採用塑膠材質，主相機則分別採用1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素長焦鏡頭，支援3倍光學變焦拍攝。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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