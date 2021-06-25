不到2千元！Google攜手Jio Platforms打造5G手機JioPhone Next 預計9月問世

先前確定向印度信實工業 (Reliance Industries)集團旗下子公司Jio Platforms投資45億美元，並且持有其約7.73%股權後，Google宣布與Jio Platforms合作基於客製化Android作業系統的親民價位手機，以及建立在Google Cloud平台的5G網路服務。

在此之前，Jio Platforms已經透露將打造僅5000盧比(約合新台幣1885元)價格的5G連網手機，更計畫讓手機價格可進一步壓低至34美元至40美元之間，藉此讓更多人都能輕易擁有5G連網手機。

此次Google與Jio Platforms合作中，雙方將進一步推動印度境內經濟成長，並且增加更多工作機會。而此次透露預計推出的親民價位手機，將以JioPhone Next為稱，並且鎖定印度境內目前仍有高達3億人維持使用2G網路服務的升級商機，至於預計推出時間則會在今年9月10日，同時也計畫在印度之外市場銷售。

從目前公布的Jio Phone Next圖像來看，外觀有點類似相當早期的小米手機造型，並且將搭載Google Assistant數位助理服務、自動讀取螢幕文字功能、語言翻譯、支援擴增實境的智慧相機功能等設計。

此次與Jio Platforms合作，同時也Google投資印度發展計畫之一，預期藉由更容易取得的手機，搭配便利上網與手機應用，藉此降低印度境內數位落差問題，同時也能透過手機翻譯功能減少印度境內各地語言差異隔閡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》