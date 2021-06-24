打電話給老婆「總是陌生人接」！老公驚嚇求助釣出過來人解謎
台灣疫情緊張，三級警戒發布後民眾皆減少外出、返鄉，使得視訊電話成為親人間排解思念的重要手段。但近日有民眾抱怨，使用iPhone的FaceTime功能，語音撥打老婆電話後，總是一位陌生人接聽，讓他百思不解，詭異狀況也引來不少網友討論。
原PO和老婆都使用同款手機iPhone 6s，但最近使用FaceTime語音撥打給老婆，響了幾聲後都是一個陌生人接電話，但老婆的門號已使用超過10年，查詢後也沒有其他裝置登入，他的FaceTime也只有設定一個門號而已，因此會出現陌生人「亂入」讓他相當困惑，不解為何會出現這狀況。
問題引起網友討論，紛紛留言猜測原因，更有不少網友表示曾遇到相同情形，「請洽戶政事務所」、「醒醒吧！並沒有『別人的手機』」、「可能是信箱或手機的連結問題」、「我也有遇過一次，還是外國人接的，嚇一大跳」、「我用Apple watch接過莫名來電，很明顯不是打給我的，而且我手機沒有響」。原PO則澄清接電話都是同一個女生，而他打電話時老婆的手機會響，但就是會有另一個女生接電話。
有部分人則認為應該是「Apple ID」的問題，「之前有在國外用打FT給朋友，結果其實是她幫她老母的iPad設定一樣的Apple ID，所以是其他家人接的」、「我是有次iPad借我朋友玩遊戲，他有登他的帳號，之後登出了，我iPad還是一樣有收到我朋友的姊姊傳給朋友的message」，也有人表示「我記得是因為國際碼的錯誤問題」。
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