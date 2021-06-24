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快還要再快！Xperia 1 III確定7/8登台 同步舉辦索粉線上嘉年華活動

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在台公佈Xperia 10 III上市消息後，Sony Mobile終於確認年度旗艦手機Xperia 1 III將在7月8日於台灣公佈上市資訊，同時也將在7月9日晚間8點至9點30分舉辦Xperia 1 III索粉線上嘉年華活動。

Xperia 1 III索粉線上嘉年華活動預計從6月25日中午12點30分開放報名，透過Sony Mobile TW Line官方帳號完成「究極索粉挑戰賽」，即有機會獲得Xperia 1 III索粉線上嘉年華邀請函，以及限量好禮「索粉搖滾包」。

▲Xperia漁夫帽
▲Xperia漁夫帽

▲Xperia索粉應援扇
▲Xperia索粉應援扇

快還要再快的Xperia 1 III

相較去年推出的Xperia 1 II，Sony Mobile今年宣布更新的旗艦手機Xperia 1 III (Mark III)同樣也是追求「速度」 (Speed)上的使用感受，因此在去年推出Xperia 1 II已經很快的基礎上，分別針對螢幕、相機與聲音體驗再次做了不少升級。

Xperia 1 III同樣維持6.5吋、4K HDR的OLED螢幕，同樣對應CineAlta創作者專業模式，並且在出廠前即完成色差校正，此次則比照去年推出的Xperia 5 II加入120Hz畫面更新率，同時也對應240Hz Motion Blur的觸控反應表現，成為全球第一款採用支援120Hz畫面更新率、4K HDR OLED螢幕設計的手機。

背面主相機依然導入α相機技術，三組鏡頭均維持1200萬畫素設計，並且都加入Dual PD雙相位對焦功能、Exmor RS for mobile感光元件，另外也支援即時眼部對焦、針對特定被攝目標持續對焦，以及與蔡司合作的T*鍍膜技術，在長焦鏡頭更採用可切換70mm、105mm焦段設計，讓使用者能對應更長變焦拍攝距離。

此次相機功能另一個改變，則是將原本相機app與Photo Pro app整合，除了可在Photo Pro app中選擇P/S/M、Auto拍攝模式，更可額外透過Basic模式切換至原本相機App介面，同時僅在Basic模式提供手機直向持握時的拍攝介面，以及觸控快門與自拍功能，夜拍功能依然會由系統自動判斷調整，並且維持全時HDR拍攝效果。至於在新版Photo Pro app部分，則是在Auto模式加入更多設定參數，但拍攝介面依然會維持橫向介面設計。

另外，在錄影功能部分，則會在既有SteadyShot技術上，增加名為SteadyShot with FlawlessEye的演算法，藉此讓錄影畫面可以更為穩定。

相比去年推出的Xperia 1 II，由於此次採用處理器佔用空間縮減，因此讓手機內部可利用空間增加，使得Xperia 1 III在頂端擴音喇叭腔體容積增加，讓整體音量輸出增加40%，並且提高重低音表現，同時去年就加入的360 Reality Audio音效技術，目前也能直接透過手機內建擴音喇叭呈現 (但使用音樂服務也必須支援360 Reality Audio音效技術)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍 Xperia Sony

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