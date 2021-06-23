LINE推貼圖吃到飽方案！她問會訂閱嗎？ 網揭「3盲點」掀論戰

隨著科技進步，現代人溝通聯絡大多仰賴通訊軟體，其中，協助表達情緒的貼圖不斷推陳出新，不少用戶都願意付費購買喜愛的貼圖使用。而LINE今日宣布推出「貼圖超值方案」，每個月最低只要40元就能任意使用超過400萬組貼圖，有網友就好奇詢問「大家會想訂閱嗎？」引發討論。

針對LINE推出的「貼圖超值方案」，一名網友在網路論壇Dcard發文表示，自己嘗試訂閱後，發現活動內容還分為基本型與進階型，差別在於「享有表情貼的數量」及「同時擁有的數量上限」，並各可選擇月租、學生或年度方案，月付價錢有所不同。

原PO表示，她點選免費試用一個月後，發現確實絕大多數的貼圖、表情貼都可以直接下載，如同宣傳中所稱的「暢享超過400萬組貼圖」，並好奇大眾對這款方案的使用意願。

文章曝光後掀起討論，許多網友都表示「怎麼辦我有點心動，誰來滅火一下」、「我覺得這個訂閱制不錯，我常常因為腦波弱，買了一堆貼圖，用了一個月後發現其實用不太到，又捨不得刪除」、「很適合想用什麼就用什麼，喜歡有一大堆選擇的用戶」、「這個好適合我，超喜歡買貼圖跟主題」、「很常買貼圖的話好像就還蠻實用的」。

不過也有不少人保持觀望，並提出三大盲點，包含一、訂閱取消後將失去貼圖；二、不清楚創作者的收益是否受影響；以及三、貼圖實際使用頻率，直呼「這些貼圖取消訂閱後還會在嗎？」、「用這個方案的話喜歡的創作者收得到錢嗎？」、「直接買不是更好，幹嘛訂閱浪費錢，訂閱了半天也不是妳的，最後還會被收回去」、「感覺還好，自己喜歡的貼圖都沒在這名單內」、「喜歡的都已經買過一輪了，其實常用的好像也就那幾組」。

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