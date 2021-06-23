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Google停止運作無法上網？安卓用戶大推這款內建瀏覽器「一試成主顧」

聯合新聞網 / 綜合報導
Google旗下Android作業系統昨天傳出異常，部分用戶一開啟Gmail等App就閃退。路透
Google旗下Android作業系統昨天傳出異常，部分用戶一開啟Gmail等App就閃退。路透

昨日大批安卓用戶的手機跳出Google App「屢次停止運作」等錯誤訊息，其中一個暫時解法為移除應用程式或停用，卻也使得內建的Google App無法再瀏覽網頁。有安卓用戶便在PTT上詢問，停用Google後推薦改用什麼App瀏覽器？許多網友力推三星手機內建的瀏覽器最好用。

該名用戶在PTT發問，指出手機不斷跳出停用訊息機身超燙，停用Google之後卻無法再用該App上網，詢問大家有無別款推薦的瀏覽器。不少人都訝異「原來真的有人用Google App當主瀏覽器」，還勸原PO「這麼難用 建議你下載Chrome會看到新世界」。

安卓用戶們也分享愛用的瀏覽器，「ecosia還可以幫忙種樹」、「Vivaldi桌機手機都好用」、「Firefox Android版有Adblock跟Dark Reader擴充超讚」、「via佔用空間小又強大」、「海豚有標籤頁」。

令人意外的是，不分廠牌許多使用者，皆大推三星自家的瀏覽器相當好用。「我沒用三星的手機，也是用三星瀏覽器」、「只用三星內建」、「三星擋廣告一試成主顧」。原PO文末秀出「Sent from my Samsung Galaxy S21 Ultra 5G」，更被虧都拿了三星手機，卻不懂內建瀏覽器的好。

Chrome 瀏覽器 Android Google 三星

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