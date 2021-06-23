Google停止運作無法上網？安卓用戶大推這款內建瀏覽器「一試成主顧」
昨日大批安卓用戶的手機跳出Google App「屢次停止運作」等錯誤訊息，其中一個暫時解法為移除應用程式或停用，卻也使得內建的Google App無法再瀏覽網頁。有安卓用戶便在PTT上詢問，停用Google後推薦改用什麼App瀏覽器？許多網友力推三星手機內建的瀏覽器最好用。
該名用戶在PTT發問，指出手機不斷跳出停用訊息機身超燙，停用Google之後卻無法再用該App上網，詢問大家有無別款推薦的瀏覽器。不少人都訝異「原來真的有人用Google App當主瀏覽器」，還勸原PO「這麼難用 建議你下載Chrome會看到新世界」。
安卓用戶們也分享愛用的瀏覽器，「ecosia還可以幫忙種樹」、「Vivaldi桌機手機都好用」、「Firefox Android版有Adblock跟Dark Reader擴充超讚」、「via佔用空間小又強大」、「海豚有標籤頁」。
令人意外的是，不分廠牌許多使用者，皆大推三星自家的瀏覽器相當好用。「我沒用三星的手機，也是用三星瀏覽器」、「只用三星內建」、「三星擋廣告一試成主顧」。原PO文末秀出「Sent from my Samsung Galaxy S21 Ultra 5G」，更被虧都拿了三星手機，卻不懂內建瀏覽器的好。
▪「屢次停止運作」Google應用程式傳災情 暫時解法看這
▪蘋果舊機換新機價目表甜甜價來了 6款舊機身價漲
▪兩千有找！平價中最帥智慧錶「Haylou RS3」開箱 支援血氧偵測、獨立GPS
▪微軟下一版作業系統確定就叫「Windows 11」Win7、8.1、10可免費升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言