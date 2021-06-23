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Motorola Defy三防手機再次推出 搭載S662處理器、4GB記憶體、支援4G雙卡雙待

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確定Motorola取得授權後，擁有CAT、Kodak與Land Rover等品牌授權的英國手機製造商Bullit Group，確定在歐洲與拉丁美洲市場推出以Motorola Defy為稱的三防手機，建議售價則是329歐元或279英鎊。

Motorola Defy是過去Motorola旗下經典三防手機，此次由Bullit Group取得授權重新以相同名稱打造，一樣也強化其三防特性，分別加入雙層密封外殼、IP68等級防水防塵，並且對應1.5公尺水下浸泡35分鐘、1.8公尺垂直距離摔落防護效果，能以鹼性肥皂與清潔劑清洗，本身更符合美國軍規MIL-STD-810認證，內部電路更採用印刷式設計，藉此避免摔落時的衝擊力道造成內部電子元件脫落，另外也在3.5mm耳機孔做額外防護處理，同時可在零下25度與55度溫度環境下正常使用。

而機身也加入吊帶孔設計，讓手機可透過吊帶繩配掛在手上，或是配掛在頸間使用，另外也在機身加入強化抓握的紋理設計，減少意外掉落情況發生。

硬體規格方面，Motorola Defy採6.5吋、HD+解析度螢幕，搭配水滴造型瀏海設計，並且以康寧Gorilla Victus玻璃保護，同時也會透過額外高出螢幕0.5mm的邊框設計，藉此降低螢幕刮傷機率，同樣支援螢幕沾水觸控操作，更可透過獨立快速鍵操作特定功能。

處理器則採用Qualcomm Snapdragon 662，搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，電池容量則是5000mAh，支援20W有線快充，另外則支援4G雙卡雙待、NFC與micro SD記憶卡擴充設計。至於相機部分，分別採用800萬畫素視訊鏡頭，以及包含4800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭組合的主相機設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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