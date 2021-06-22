「屢次停止運作」Google應用程式安卓版傳災情 暫時解法看這

Google今天表示，收到部分使用者反映Google應用程式無法在Android作業系統上正常使用，目前正在了解並調查此狀況。

今天中午有網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）發問，Google App一直跳出錯誤訊息，包括屢次停止運作、應用程式當機等情況。Google Play線上商店也有不少用戶抱怨相關問題，不僅手機耗電增加，即使讓手機休眠或重開也沒用。

綜觀遭遇問題的用戶，大部分使用Android手機。有用戶發現，可能是Google系統端出問題，可以嘗試直接解除安裝應用程式或停用。另有網友把AndroidSystem WebView系統元件解除更新，可以暫時解決問題。

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