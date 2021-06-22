蘋果計畫未來新款iPhone 將以100%再生資源材質打造

在剛結束的VivaTech 2021活動中，蘋果執行長Tim Cook在會上表示未來新款iPhone會以不再損耗地球資源為目標，將透過100%再生資源材質打造。

事實上，目前市場銷售的iPhone機種已經採用大量回收金屬製作，同時高達98%比例的稀土材質也是透過高度回收重新利用，而盒裝部分也已經採用回收紙材，並且使用環保豆類油墨印製表面圖樣，甚至目前也不再於盒裝內提供耳機與充電器配件，僅提供必要充電線。

同時，盒裝設計也透過摺紙工藝減少額外裁切、黏貼流程，讓盒裝可以透過更簡單結構「組裝」，甚至手機螢幕過往透過塑膠薄膜黏貼保護設計，目前也改為紙張材質，而固定線材或是作為包裝緩衝隔層的設計，目前也都是以紙材打造，減少使用塑膠與泡綿等影響環境材質比重。

另一方面，因為不再提供耳機與充電器配件，使得新款iPhone盒裝體積可以變得更小，進而讓原本單趟貨運可運送更多iPhone產品，藉此減少貨運過程對環境產生影響。

而蘋果在產品設計上的改變，其實也帶動市場業者跟進，例如三星從今年推出的Galaxy S21系列手機就不再提供充電器，同時盒裝體積也變得更小，至於Razer也在其產品盒裝採用更精簡紙材設計，內部更減少使用塑膠膜片比例，Sony更以竹子、甘蔗渣與再生紙打造更堅固耐用的環保素材，作為日後產品盒裝設計。

除了在產品設計致力環保，蘋果也強調目前在再生能源使用上的精進，例如目前已經實現總部辦公室導入100%綠能運作，同時也在全球地區辦公室及資料中心達成碳中和運作表現，接下來更計畫讓供應鏈、合作業者端也能實現碳中和目標。

不過，蘋果此類作法獲得市場評價則是褒貶不一，部分看法認為蘋果藉由塑造環保形象，藉此降低減少製作成本使獲利增加。另一方面，縱使蘋果計畫推動環保，在部分市場仍因當地法令要求而有所妥協，例如在法國及巴西就因為當地法令規定，或是因為消費者抗議，因此依然在iPhone 12系列產品保留提供耳機或充電器。

但在蘋果內部調查顯示，許多人購買新機時，通常都會繼續使用過去習慣使用的耳機，或是充電器，往往會等到這些配件損毀時才會更換，因此在無形中形成浪費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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