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iPhone又有Bug！連上特定某名稱的熱點 Wi-Fi、AirDrop立刻當機

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors、BleepingComputer
圖片及資料來源：MacRumors、BleepingComputer

繼 2020 年 4 月的特別字串訊息會導致 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch …等當機之後，近日又有國外網友發現當 iPhone 連接到特定名稱的 Wi-Fi 無線網路時，會導致 iPhone 的 Wi-Fi 、AirDrop 停擺，無法連接上無線網路。

發現當機字串的是 secret.club 的資安人員 Carl Schou （@vm_call），他發現當加入 Wi-Fi 網路的 SSID 名稱為「%p%s%s%s%s%n」之後，iPhone 的 Wi-Fi 功能被「永久禁用」，即使重新啟動或更改 SSID 都無法修復。

Carl Schou 也在他個人的 Twitter 分享測試影片：

外媒《BleepingComputer》報導，Carl Schou 分享的影片中是以 iOS 14.4.2 系統的 iPhone XS 進行實測。

圖片及資料來源：MacRumors、BleepingComputer
圖片及資料來源：MacRumors、BleepingComputer

也因此《BleepingComputer》以搭載 iOS 14.6 系統的 iPhone 進行實測，當 iPhone 連接到這個奇怪的 Wi-Fi SSID 後，iPhone 的無線網路功能會直接中斷，即使是更改 SSID 熱點名稱也沒有解決問題，即使重新啟動也無法修復。

圖片及資料來源：MacRumors、BleepingComputer
圖片及資料來源：MacRumors、BleepingComputer

另外，Twitter 網友 MobCat（@MobCat99）以 Android 進行實測，發現這個 Wi-Fi 的 Bug 錯誤是 iPhone 獨有的，在 Android 設備無法重現，即時連上這個奇怪的 SSID 無線網路，WiFi 仍然可以使用。

《BleepingComputer》表示，雖然不確定原因，但有可能是因為 iOS 處理 Wi-Fi 熱點名稱的「%」符號時，會錯誤解析當成變數輸入，也因此導致 iPhone 的 Wi-Fi 當機停擺。

有辦法可以解決 iPhone WiFi 停擺的問題嗎？

雖然說這特殊的 SSID 會導致 iPhone 的 Wi-Fi 當機停擺，但慶幸的是這個 Bug 錯誤發生後，Wi-Fi 仍然有辦法修復，不會完全無解。

圖片及資料來源：MacRumors、BleepingComputer
圖片及資料來源：MacRumors、BleepingComputer

使用者只要在 iPhone 「重置網路設定」就能夠讓 Wi-Fi 恢復，至於重置步驟如下：

第一步：點擊開啟 iPhone 主畫面的「設定」，進入「一般」設定

第三步：滑動螢幕找到 「重置」功能。

第四步：點擊「重置網路設定」。

值得一提的是，重置網路設定不會清除 iPhone 資料，只是重設 iOS 系統上的 Wi-Fi、藍牙配的連接紀錄，也就是說重置之後必須重新輸入 Wi-Fi 密碼、藍牙裝置也需要重新配對才能使用。

圖片及資料來源：MacRumorsBleepingComputer

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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