iOS終於將有免費YouTube畫中畫功能 iPhone、iPad不用再看著Android流口水

在 iOS 14 作業系統裡，Apple 蘋果為 iPhone、iPad 加入 Picture-in-Picture 子母畫面（畫中畫）功能，使用者能邊看影片、邊回訊息或玩遊戲等，但由於子母畫面是 YouTube Premium 的主打功能，因此 YouTube App 不支援這項功能。

但近日 Google 發給 MacRumors 的聲明透露，以後不只 YouTube Premium 可以看畫中畫，還將為所有 iOS 使用者推出畫中畫功能。

圖片及資料來源：macrumors、9to5google

《MacRumors》指出，Google 發給該網站的聲明表示，「PiP 畫中畫允許使用者以小型迷你播放器中觀看 YouTube 影片，同時在行動裝置瀏覽 YouTube App 之外的內容。Google 開始為 iOS 裝置的 YouTube Premium 會員推出畫中畫，並計劃為所有美國 iOS 使用者推出畫中畫。」

這也代表即使是沒有付費升級訂閱 YouTube Premium 的使用者也可以在 iPad 或 iPhone 體驗子母畫面功能，只是目前首批受惠的以美國為主，之後將陸續推廣到全球。

另外，根據《9to5Google》則表示，就像在 Android 裝置一樣，免費版本的子母畫面仍會顯示廣告。另外，這種免費版畫中畫將不適用於美國的音樂內容。目前尚不清楚何時可以使用。

Google 透露美國免費版的 PiP 畫中畫將不適用在音樂內容，也還不清楚什麼時候才可以使用。

圖片及資料來源：macrumors、9to5google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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