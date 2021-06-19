榮耀執行長趙明：以蘋果作為競爭對手、屏除過往硬體效能為主的發展模式

日前揭曉榮耀50系列，並且宣布率先採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，同時也能在國際銷售版本搭載Google GMS服務，藉此闡明本身已經擺脫關鍵技術供應問題，榮耀執行長趙明更透露已經有超過30家合作夥伴恢復技術供應，更簽署超過1000項供應合作協議，意味榮耀已經走出「最黑暗時期」。

去年因為華為嚴重受到美國政府技術出口禁令影響，最終決定使榮耀品牌自華為體系拆分獨立，並且在後續確認獲得Qualcomm恢復供貨之後，榮耀終於在日前揭曉新款智慧型手機榮耀50系列時，分別藉由宣布搭載Qualcomm Snapdragon 778G處理器，以及可在國際銷售版本採用Google GMS服務，證明自身已經不受美國政府限令影響。

趙明表示，過去榮耀品牌一度在中國市場銷售佔比達16.7%，成為中國排名前二品牌，但後續因為中美貿易戰影響，連帶造成關鍵零件供應受阻，導致市場佔比大幅下滑至3%，但從去年宣布自華為品牌拆分獨立，截至今年5月在中國市場銷售佔比已經恢復至9.5%，更呈現持續增長趨勢，因此認為「最黑暗時期」已經過去。

同時，趙明在此次發表會不僅宣布搭載Snapdragon 778G處理器的榮耀50系列即將上市，更透露接下來還會恢復推出高階旗艦手機產品Magic 3，並且將會採用Snapdragon 888處理器，藉此證明榮耀在處理器供應已經不受任何限制，同時也證實未來也會鎖定高階旗艦手機市場布局。

未來在中國市場以蘋果作為直接競爭對手

甚至，趙明更直指榮耀高階旗艦手機在中國市場直接競爭對手會是蘋果，更強調日後在硬體效能、使用體驗、設計質感都會以超越蘋果為目標，更透露接下來準備推出的Magic 3無論在設計、效能或使用體驗都會更加出色。

而對於未來手機產品設計，趙明認為不應該陷入硬體效能表現，更應該著眼整體使用體驗，避免只強調搭載硬體規格是否強悍，因此未來手機產品設計將會打破這樣的思維。例如，雖然接下來準備推出的Magic 3將會採用Snapdragon 888處理器，但照明希望不會只讓消費者著眼效能表現，而是手機整體使用感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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