LINE內建掃碼功能更新 支援簡訊實聯制

目前完成簡訊實聯制的方法有很多種，例如可以打開「疾管家」LINE官方帳號掃碼。即日起LINE內建的掃碼功能也開放支援簡訊實聯制，iOS和Android手機LINE版本更新到11.10以上即可使用。

通訊軟體LINE今天在官方部落格發文說明，用戶打開LINE後，在主頁、聊天或LINE TODAY頁面下滑，上方會出現搜尋欄，在搜尋欄右側可看到掃碼圖示；此時靠近店家QR code條碼，螢幕上方會出現「點此撰寫簡訊1922」視窗，點擊後會自動跳轉至手機簡訊頁面，確定傳送號碼為1922後，即可將訊息送出。

LINE也提供可以更快開啟內建掃碼功能的方法。只要是支援3D Touch按壓功能的iPhone和具有類似功能的Android手機，長按LINE的應用程式圖示，會出現一系列選單，點選「讀取行動條碼」，就會自動開啟LINE掃碼功能。

商品推薦