快訊

北市街友兩次燒到39度皆拒絕就醫 昨晚身亡警憂恐染疫

影／基隆正濱漁港漁船大火濃煙密布 火勢猛烈搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徠卡打造自有品牌手機「Leitz Phone 1」 以夏普AQUOS R6為基礎

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈夏普合作鏡頭技術，並且應用在新推出的AQUOS R6之後，徠卡更進一步在日本市場與電信業者Softbank合作，推出以AQUOS R6為基礎的手機產品－Leitz Phone 1。

這樣的合作模式，其實與徠卡過去藉由Panasonic旗下相機設計，打造自有品牌相機的合作模式相同。而此次推出的Leitz Phone 1，本質上也就是以夏普日前宣布推出、採用徠卡鏡頭技術的AQUOS R6為基礎。而藉由夏普新機為基礎，進而打造自有品牌手機產品，更凸顯徠卡希望藉由手機市場擴展全新發展機會。

Leitz Phone 1採用徠卡相機經典黑銀配色，並且在機身背面標上經典徠卡紅標，但並未比照徠卡相機採用蒙皮設計，僅以黑色霧面玻璃搭配銀色邊框。而背面主相機鏡頭模組則改為圓形設計，更貼近單眼相機鏡頭造型，並且能以磁吸式鏡頭蓋覆蓋保護。

硬體規格方面，Leitz Phone 1一樣搭載6.6吋Pro IGZO OLED螢幕，支援120Hz畫面更新率、1Hz-240Hz觸控反應率、2730 x 1260解析度，並且搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，搭配12GB記憶體與增加至256GB的儲存容量，一樣可以透過micro SD記憶卡擴充，電池則維持採用5000mAh，機身一樣支援IPX5・IPX8/IP6X防水防塵設計，並且保留3.5mm耳機孔。

鏡頭部分，視訊鏡頭一樣採1260萬畫素規格，並且採用與AQUOS R6相同的1吋、f/1.9光圈設計的2020萬畫素主相機鏡頭設計，但在拍攝功能則是增加Leitz Looks黑白模式，讓使用者能透過手機拍攝如同徠卡相機般的黑白質感照片。

而作業系統則採用近原生的Android 11，同時操作介面色調則採全黑白設計，藉此呼應徠卡相機黑白影像呈現視覺。

此款手機預計在6月18日開放Softbank通路預購，建議售價為187920日圓，換算成新台幣售價約為47500元左右，預計會在今年7月下旬正式推出，但不確定是否會在其他地區推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

徠卡 夏普

延伸閱讀

最強宅計畫攻略！4K劇院電視Panasonic JX750讓生活更放肆

夏普會長戴正吳 感謝日本政府捐贈疫苗的義舉

防疫也要很有型！喜事E-SHOP獨家首賣夏普時尚面罩

日音響大廠Onkyo家用影音事業 33億日圓賣夏普

相關新聞

快速充電免花錢！日節目實測 打開一功能省下44分鐘

自從智慧型手機普及以來，很多事只要手指滑一滑就能搞定，因此現代人幾乎離不開手機。由於手機使用時間越來越長，電池容量越做越大，充電也更加耗時，有沒有辦法加快充電速度呢？日本電視節目以實驗證明，只要善用「飛航模式」，就可省下約四分之一的充電時間。

比現行5G快50倍！三星示範旗下6G網路系統原型 傳輸速率高達6.2Gbps

三星在去年時已經提出本身對於第六代行動網路技術 (6G)白皮書，而稍早則是與美國加州大學聖塔芭芭拉分校共同示範藉由太赫兹 (THz)頻率運作的6G網路系統原型。

一加在北美市場推出更便宜的5G連網手機OnePlus Nord N200

日前有不少消息提前曝光的OnePlus Nord N200，稍早由一加正式在美國市場揭曉，確定僅以240美元或320加幣價格於6月25日銷售，預計搭配美國T-Mobile，以及T-Mobile旗下Metro提供資費方案銷售，或是透過一加官網、Best Buy、亞馬遜、B&H等通路銷售空機。

徠卡打造自有品牌手機「Leitz Phone 1」 以夏普AQUOS R6為基礎

日前宣佈與夏普合作鏡頭技術，並且應用在新推出的AQUOS R6之後，徠卡更進一步在日本市場與電信業者Softbank合作，推出以AQUOS R6為基礎的手機產品－Leitz Phone 1。

限時4天！台灣之星618年中快閃「單辦門號第二件半價」

新冠肺炎疫情自5月中旬升溫至今，全台持續處於三級警戒狀態，台灣之星全力支援各式居家防疫需求，今天（6月17日）透過fac...

國際版可搭載GMS服務！榮耀50系列揭曉 率先採用S778G處理器

在先前預告後，榮耀總計宣布推出三款榮耀50系列手機，其中在榮耀50、榮耀50 Pro均率先採用Qualcomm日前公布的Snapdragon 778G處理器，而入門定位的榮耀50 SE則採用聯發科天璣900處理器，另外也同步推出新款支援主動降噪的真無線耳機榮耀EarBuds 2 SE。在此次發表活動中，榮耀執行長趙明更預告接下來將會推出榮耀Magic 3，並且將搭載更高階的Snapdragon 888處理器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。