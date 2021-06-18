徠卡打造自有品牌手機「Leitz Phone 1」 以夏普AQUOS R6為基礎

日前宣佈與夏普合作鏡頭技術，並且應用在新推出的AQUOS R6之後，徠卡更進一步在日本市場與電信業者Softbank合作，推出以AQUOS R6為基礎的手機產品－Leitz Phone 1。

這樣的合作模式，其實與徠卡過去藉由Panasonic旗下相機設計，打造自有品牌相機的合作模式相同。而此次推出的Leitz Phone 1，本質上也就是以夏普日前宣布推出、採用徠卡鏡頭技術的AQUOS R6為基礎。而藉由夏普新機為基礎，進而打造自有品牌手機產品，更凸顯徠卡希望藉由手機市場擴展全新發展機會。

Leitz Phone 1採用徠卡相機經典黑銀配色，並且在機身背面標上經典徠卡紅標，但並未比照徠卡相機採用蒙皮設計，僅以黑色霧面玻璃搭配銀色邊框。而背面主相機鏡頭模組則改為圓形設計，更貼近單眼相機鏡頭造型，並且能以磁吸式鏡頭蓋覆蓋保護。

硬體規格方面，Leitz Phone 1一樣搭載6.6吋Pro IGZO OLED螢幕，支援120Hz畫面更新率、1Hz-240Hz觸控反應率、2730 x 1260解析度，並且搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，搭配12GB記憶體與增加至256GB的儲存容量，一樣可以透過micro SD記憶卡擴充，電池則維持採用5000mAh，機身一樣支援IPX5・IPX8/IP6X防水防塵設計，並且保留3.5mm耳機孔。

鏡頭部分，視訊鏡頭一樣採1260萬畫素規格，並且採用與AQUOS R6相同的1吋、f/1.9光圈設計的2020萬畫素主相機鏡頭設計，但在拍攝功能則是增加Leitz Looks黑白模式，讓使用者能透過手機拍攝如同徠卡相機般的黑白質感照片。

而作業系統則採用近原生的Android 11，同時操作介面色調則採全黑白設計，藉此呼應徠卡相機黑白影像呈現視覺。

此款手機預計在6月18日開放Softbank通路預購，建議售價為187920日圓，換算成新台幣售價約為47500元左右，預計會在今年7月下旬正式推出，但不確定是否會在其他地區推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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