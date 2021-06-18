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一加在北美市場推出更便宜的5G連網手機OnePlus Nord N200

聯合新聞網 / 楊又肇

日前有不少消息提前曝光的OnePlus Nord N200，稍早由一加正式在美國市場揭曉，確定僅以240美元或320加幣價格於6月25日銷售，預計搭配美國T-Mobile，以及T-Mobile旗下Metro提供資費方案銷售，或是透過一加官網、Best Buy、亞馬遜、B&H等通路銷售空機。

硬體規格方面，OnePlus Nord N200將採用Qualcomm Snapdragon 480處理器，並且採用6.49吋、Full HD+解析度且支援90Hz畫面更新率的開孔式LCD螢幕，同時搭載4GB記憶體與64GB儲存容量，另外可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池容量則是5000mAh，支援18W有線快充，手機更保留3.5mm耳機孔。

相機部分，則搭載1600萬畫素視訊鏡頭，以及搭載1300萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭組合的主相機規格。

外型部分，OnePlus Nord N200也沿用具備OPPO風格的外型設計，並且成為先前推出的OnePlus Nord N100後繼機種，主要鎖定更入門定位的5G連網手機市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

一加 5G

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