比現行5G快50倍！三星示範旗下6G網路系統原型 傳輸速率高達6.2Gbps
三星在去年時已經提出本身對於第六代行動網路技術 (6G)白皮書，而稍早則是與美國加州大學聖塔芭芭拉分校共同示範藉由太赫兹 (THz)頻率運作的6G網路系統原型。
依照三星估算，6G網路峰值傳輸速率將比現行5G網路快50倍，甚至可達每秒傳輸terabits規模，延遲更是現有5G網路的1/10，預期將使8K以上解析度影像、虛擬實境等需要更高傳輸頻寬內容可以更流暢播放。
相比5G網路多半採用40GHz範圍內頻率，6G網路預期可對應100GHz以上頻率範圍，意味將比目前5G網路使用最高400MHz頻寬規格，能以更高頻寬傳輸資料。
在此次示範中，三星藉由140GHz頻率、2GHz頻寬的無線網路系統，在49英呎 (約15公尺)距離範圍內實現高達6.2Gbps傳輸速率，相比5G網路可對應5.23Gbps的傳輸速率表現，明顯能持續往上增加。依照三星說明，接下來預計能實現6G網路理論可對應的1000Gbps (1Tbps)傳輸速率規格。
目前市場預期6G網路預計會在2030年前後訂定規格，並且成為市場使用技術，在此之前仍處於各家提出技術設計原型階段，因此除了三星之外，包含Qualcomm、Ericsson、聯發科在內業者也已經著手規劃下一代行動網路技術發展，並且持續精進現有5G網路發展布局。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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