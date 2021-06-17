一加確認成為OPPO旗下獨立營運品牌 雙方團隊將進行整併
日前確認將在OnePlus 9系列手機將搭載ColorOS 11操作介面後，一加執行長劉作虎證實，未來一加品牌將併入OPPO品牌，成為OPPO旗下獨立品牌。
在此之前，劉作虎其實在2020年8月就已經回歸OPPO擔任資深副總裁，並且負責公司產品線總負責人，早已凸顯一加品牌有可能併回OPPO品牌。而在劉作虎稍早在一加論壇公布內容，則是確認此項調整，同時強調此項調整將開啟一加全新旅程，強調將抓住全新發展機會，藉此讓一加品牌能更永續成長。
未來一加與OPPO品牌團隊將全面整併，未來將會讓一加成為OPPO旗下獨立品牌運作，同時依然會維持不妥協 (Never Settle)的品牌理念繼續發展，意味將會成為OPPO品牌下鎖定極致效能的產品，而先前宣布與哈蘇的合作預期也會併入OPPO品牌。
這樣的調整，將更有利於產品設計、生產與銷售資源共用，對於OPPO日後發展將能創造更大與其他手機品牌競爭優勢。
不過，未來是否意味一加品牌手機產品也會藉由OPPO全球銷售通路進駐台灣等更多市場，而OPPO品牌手機是否也能透過一加原本與T-Mobile合作資費銷售方案進入美國市場，目前暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪比AirPods便宜！蘋果無線降噪耳機Beats Studio Buds開放預購
▪蘋果防丟神器AirTag開箱實測！安裝設定、換電池超簡單上手
▪價差7500元…三款iPad鍵盤的價格、功能、外觀設計一次看
▪Apple Watch Series 7 未來能測體溫、血糖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言