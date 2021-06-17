一加確認成為OPPO旗下獨立營運品牌 雙方團隊將進行整併

日前確認將在OnePlus 9系列手機將搭載ColorOS 11操作介面後，一加執行長劉作虎證實，未來一加品牌將併入OPPO品牌，成為OPPO旗下獨立品牌。

在此之前，劉作虎其實在2020年8月就已經回歸OPPO擔任資深副總裁，並且負責公司產品線總負責人，早已凸顯一加品牌有可能併回OPPO品牌。而在劉作虎稍早在一加論壇公布內容，則是確認此項調整，同時強調此項調整將開啟一加全新旅程，強調將抓住全新發展機會，藉此讓一加品牌能更永續成長。

未來一加與OPPO品牌團隊將全面整併，未來將會讓一加成為OPPO旗下獨立品牌運作，同時依然會維持不妥協 (Never Settle)的品牌理念繼續發展，意味將會成為OPPO品牌下鎖定極致效能的產品，而先前宣布與哈蘇的合作預期也會併入OPPO品牌。

這樣的調整，將更有利於產品設計、生產與銷售資源共用，對於OPPO日後發展將能創造更大與其他手機品牌競爭優勢。

不過，未來是否意味一加品牌手機產品也會藉由OPPO全球銷售通路進駐台灣等更多市場，而OPPO品牌手機是否也能透過一加原本與T-Mobile合作資費銷售方案進入美國市場，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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