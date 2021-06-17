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國際版可搭載GMS服務！榮耀50系列揭曉 率先採用S778G處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前預告後，榮耀總計宣布推出三款榮耀50系列手機，其中在榮耀50、榮耀50 Pro均率先採用Qualcomm日前公布的Snapdragon 778G處理器，而入門定位的榮耀50 SE則採用聯發科天璣900處理器，另外也同步推出新款支援主動降噪的真無線耳機榮耀EarBuds 2 SE。在此次發表活動中，榮耀執行長趙明更預告接下來將會推出榮耀Magic 3，並且將搭載更高階的Snapdragon 888處理器。

國際版將搭載Google GMS服務，旗艦機種Magic 3將搭載Snapdragon 888處理器

相比華為目前仍受到處理器供應等影響，使得年度旗艦手機P50系列仍無法順利推出，去年從華為體系拆分獨立的榮耀顯然就沒受到衝擊，不僅依然可從Qualcomm及聯發科採購支援5G連網技術的高階處理器，甚至在海外銷售機種依然可以搭載Google GMS服務。

至於定位旗艦機種的榮耀Magic 3，此次發表會上也確認將搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，並且將在近期內對外揭曉。

榮耀50仍有不少華為設計影子

不過，此次宣布推出的榮耀50系列，在外觀設計依然可以看見不少華為影子，尤其此次新機主相機採用設計，更讓不少人直覺聯想到華為日前公布外觀的P50系列

而此次推出機種，榮耀50、榮耀50 Pro均採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，並且採用雙側曲面設計的AMOLED螢幕，搭配螢幕下指紋辨識設計，而榮耀50 SE則採用聯發科天璣900處理器，螢幕則採用平面設計，並且透過側面與電源按鍵整合的指紋辨識器解鎖。

螢幕規格部分，榮耀50 Pro採用6.72吋，榮耀50則採6.57吋設計，至於榮耀50 SE則搭載6.78吋規格，三款手機均對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率，但榮耀50 Pro與榮耀50在螢幕開孔部分採用3200萬畫素視訊鏡頭，榮耀50 Pro則會額外配置一組1200萬畫素超廣角鏡頭，而榮耀50 SE則採用1600萬畫素視訊鏡頭。

▲榮耀50 Pro
▲榮耀50 Pro

▲榮耀50
▲榮耀50

相機主打影片拍攝，強調電池快充設計

背面主相機規格方面，榮耀50 Pro與榮耀50均配置1億800萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，而榮耀50 SE則會採用相同規格與配置相機設計，但是移除200萬畫素景深鏡頭。

另外，在相機拍攝功能則是特別強調影片拍攝體驗，標榜可讓任何能都能輕易拍出具吸引力的影片內容，並且提供多種濾鏡與鏡頭快速切換，以及前後鏡頭同時拍攝功能。

其他部分，榮耀50 Pro與榮耀50均搭載三組麥克風強化收音，甚至可搭配真無線耳機作為錄影收音使用，另外則搭載可模擬門禁卡、票卡的NFC功能。

電池設計部分，榮耀50 Pro採用4300mAh電池容量，支援100W有線快充，榮耀50與榮耀50 SE則均配置4000mAh電池容量，快充部分則支援66W充電功率。

▲榮耀50 SE
▲榮耀50 SE

建議售價方面，榮耀50 Pro將以人民幣3699元起跳價格銷售，榮耀50建議售價則是人民幣2699元起跳，而榮耀50 SE建議售價則從人民幣2399元起跳，三款手機都會從即日起開放中國市場預購，同時接下來也會在全球眾多市場推出搭載Google GMS服務的國際版本，預計會在奧地利、捷克、埃及、法國、德國、希臘、匈牙利、伊拉克、義大利、馬來西亞、巴拿馬、祕魯、卡達、俄羅斯、西班牙、南非、土耳其、英國等市場銷售。

新款真無線耳機同步揭曉

此次同步揭曉新品，則包含搭載10mm動圈單體設計，並且支援主動降噪與環境聲通透模式的真無線耳機Earbuds 2 SE，可透過耳機外側觸控功能操作聲音模式，單次充電可對應10小時連續播放，搭配充電收納盒則可對應最長32小時續航表現，另外則支援充電10分鐘即可聆聽4小時電量，建議售價則是人民幣469元，同樣從即日起開放中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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