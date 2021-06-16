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三星更入門定位的5G連網手機 Galaxy A22 5G登台

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經在英國等市場推出的Galaxy A22 5G，今日 (6/15)由三星宣布引進台灣市場，分別推出包含松墨霧、冰河霧、薄荷霧三款配色的4GB記憶體+64GB儲存容量版本，預計在6月下旬推出，而包含松墨霧、薰衣霧兩款配色的4GB記憶體+128GB儲存容量版本，則預計在7月中旬推出，並且由遠傳電信獨家推出資費合作方案。

Galaxy A22採用Full HD+解析度設計、水滴造型瀏海設計且支援90Hz畫面更新率的6.6吋LCD螢幕，處理器採聯發科天璣700處理器，並且搭載支援15W快充的5000mAh電池容量，相機則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素光學防震廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

此次在台推出版本並未包含8GB記憶體規格，僅提供4GB記憶體，以及64GB或128GB兩種儲存容量規格，其中64GB儲存容量版本提供松墨霧、冰河霧、薄荷霧三款配色，建議售價為新台幣6990元，128GB儲存容量版本則提供松墨霧、薰衣霧兩款配色，建議售價則是新台幣7990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 三星 GALAXY

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