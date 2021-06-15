三星間接證實Galaxy S21 FE存在？否認因處理器短缺取消推出新機

雖然近期一直都有消息指稱三星準備推出針對粉絲打造的Galaxy S21 FE，但韓國ETNews網站卻報導指出此款手機因為處理器等元件短缺，目前已經取消推出計畫。不過，三星在後續回應說法則是否認此項說法，但似乎也間接證實此款手機確實存在。

目前ETNews網站已經將原本報導內容撤下，在原本報導內容主要提及三星基於處理器等元件短缺，因此取消推出Galaxy S21 FE的計畫，並且將處理器等元件移轉用於接下來準備推出的螢幕可凹折手機。

而依照三星後續向彭博新聞回應說法，雖然並未直接提及Galaxy S21 FE產品名稱，但明確表示目前並未計畫取消既定推出產品的說法，顯然也間接證實將推出此款已有不少市場傳聞的手機產品。

先前消息指出，Galaxy S21 FE有可能延續去年設計模式，採用平面設計的6.4吋螢幕規格，同樣採用置中開孔的視訊鏡頭設計，螢幕解析度則調整為Full HD+，但一樣支援120Hz畫面更新率與螢幕下指紋辨識功能，而處理器將可能採用Qualcomm Snapdragon 888，或是三星自有Exynos 2100，儲存容量則可能提供128GB或256GB選項。

背蓋則會採用塑膠材質，主相機則分別採用1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素長焦鏡頭，支援3倍光學變焦拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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